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​Осознавать ответственность
Адина Нурберген

Он также заявил о необходимости противодействовать провокаторам. В заседании совета приняли участие общественный деятель, академик Национальной академии наук РК Мырзатай Жолдасбеков и депутат Мажилиса Парламента страны Куа­ныш Султанов.

Как подчеркнул в своем официальном обращении Генеральный прокурор, все необходимые условия для конст­руктивного диалога по вопросу аренды и продажи земли в Казахстане созданы, предложения и возражения граждан по земельному вопросу будут приняты и рассмотрены.

– По поручению Главы государства образована Комиссия по земельной реформе, в состав которой вошли руководители и активисты институтов гражданского общества, – напомнил Ж. Асанов. – На региональном уровне граждане имеют возможность участвовать в работе структуры через общественные советы. Обсуждение проходит открыто, процесс постоянно освещается в СМИ. На специальном сайте jerturaly.kz казахстанцы могут задавать вопросы, оставлять пожелания и предложения.

При этом, как подчеркнул руководитель главного надзорного органа, в стране продолжается намеренная политизация земельного вопроса, распространяется ложная информация. И что особенно беспокоит – в риторике провокаторов присутствуют элементы разжигания социаль­ной и национальной розни.

– Отдельные лица, игнорируя законы и избегая конструктивного диалога, продолжают провоцировать население на незаконные акции протеста, – сказал Ж. Асанов. – Такие действия противоречат законам Рес­публики Казахстан. В связи с этим призываю граждан не поддаваться на провокации, проявить твердую гражданскую позицию во имя сохранения стабильности, предотвращения угроз жизни и здоровью казахстанцев. Руководствуясь статьей 25-2 Закона «О прокуратуре», предупреждаю, что призывы к организации незаконного митинга, как и сам факт участия в нем, влекут административную или уголовную ответственность.

Жакип Асанов добавил, что органы правопорядка обязаны пресекать любые нарушения и немедленно принимать предусмотренные законом меры, вплоть до уголовного преследования, к организаторам и участникам незаконных акций протеста.

Куаныш Султанов обратил внимание на то, что казах­станцам сегодня необходимо напомнить о сознательном и ответственном отношении к любым решениям по поводу выходов на митинги и акции протеста.

– Общество не должно идти за лозунгами, необдуманно следовать за эмоциональными заявлениями, главное – соблюдение законности, – считает мажилисмен. – Мы объявили себя правовым государством, и это прописано в Конституции. Необходимо научиться жить в правовом поле.

По мнению депутата, активный интерес населения к земельному законодательству – позитивное явление. Обсуждение Земельного кодекса в широких кругах говорит о том, что наше общество неравнодушно к судьбе и будущему своей страны.

– Глава государства поддержал возражения народа, объявил мораторий на вызывающие сомнения позиции в законодательстве, теперь проводится открытая дискуссия с участием представителей общественности, Правительства и Парламента, – напомнил К. Султанов. 

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