Останки мамонта обнаружили на Иссык-Куле

После консервации все находки будут переданы в музей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Каbar

Фото: kabar.kg

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области во время карьерных работ, в песчаных обнажениях древней поймы реки Жыргалан, был обнаружен бивень мамонта.

Как сообщили в Минкультуры, владелец карьера сразу сообщил о находке. 3 июня по запросу ведомства на место выехали археологи и студенты.

Фрагменты бивня и нижней челюсти были обнаружены в двух разных местах на расстоянии 140-150 метров друг от друга в песчаных и гравийных отложениях карьера на глубине от 3 до 5 метров от дневной поверхности.

Также археологам удалось вытащить часть черепа. Найденные ранее фрагменты бивня и челюсти были зачищены и первично законсервированы на месте. Все находки были упакованы и подготовлены для транспортировки.

Отмечается, что после консервации они будут переданы в музей.

Владельцу карьера выразили благодарность за оперативное оповещение о выявленной находке и археологам за качественное и комплексное исследование.