Останки мамонта обнаружили на Иссык-Куле

После консервации все находки будут переданы в музей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Каbar
В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области во время карьерных работ, в песчаных обнажениях древней поймы реки Жыргалан, был обнаружен бивень мамонта.
Как сообщили в Минкультуры, владелец карьера сразу сообщил о находке. 3 июня по запросу ведомства на место выехали археологи и студенты.
Фрагменты бивня и нижней челюсти были обнаружены в двух разных местах на расстоянии 140-150 метров друг от друга в песчаных и гравийных отложениях карьера на глубине от 3 до 5 метров от дневной поверхности.
Также археологам удалось вытащить часть черепа. Найденные ранее фрагменты бивня и челюсти были зачищены и первично законсервированы на месте. Все находки были упакованы и подготовлены для транспортировки.
Отмечается, что после консервации они будут переданы в музей.
Владельцу карьера выразили благодарность за оперативное оповещение о выявленной находке и археологам за качественное и комплексное исследование.
«Пользуясь случаем, обращаемся ко всем гражданам страны с просьбой обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия, незамедлительно сообщить о находке государственному органу и археологам, провести дальнейшие исследования и обеспечить безопасность», - говорится в сообщении.