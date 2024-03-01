Остановись, мгновение!

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Айгуль Турысбекова, Алматы

В акватории озера Сайран запечатлели возвращение местной фауны.

Фото Дмитрия Доценко

В объектив фотографа Дмитрия Доценко попали цапли, утки и форель. Так, он заснял, как цап­ля охотится на османа.

«Это рыба-эндемик нашего Алатау. Поэтому, считаю, что получились очень ценные снимки! Ведь если задуматься, в 2024 году в центре двухмиллионного мегаполиса можно увидеть настоящую дикую природу с эндемичными видами! Это ведь чудо, и это нужно беречь», – прокомментировал эту удачу на своей странице в социальной сети алматинский фотограф.

Напомним, впервые с 1971 года в Алматы в прошлом году провели очистку дна озера Сайран. Как сообщили в акимате, эти работы были проведены в связи с участившимися жалобами жителей на гнилостный запах ила и камыша. Со дна и берегов озера было вывезено более 140 тыс. куб. м мусора и ила.

Озеро Сайран остается любимым местом отдыха и прогулок горожан. Не раз в озере алматинцы видели рыбок, а на набережной наблюдали, как рыбачат белые цапли.

#природа #озеро #Сайран #птицы #фауна #цапли

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