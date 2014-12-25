Остановить вакханалию в Украине призывает Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призывает лидеров заинтересованных государств остановить кровопролитие в Украине. Об этом он заявил, выступая в ходе общенационального телемоста по индустриализации в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Вы знаете, я только что совершил непростой рабочий визит в Украину. Там корень всех проблем – нет стабильности и согласия в обществе, поэтому люди нуждаются в элементарном. Нет света, закрываются заводы, фабрики, рушится бизнес. Для того чтобы восстановить Донбасс и Луганск, премьер Украины Яценюк говорит, что даже представить не может, сколько средств нужно в целом для поднятия самой Украины. Десятилетиями идут непрерывные политические баталии, которые сейчас переросли в вооруженный конфликт. Неужели думаете, что простой человек вышел из хаты, взял лопату и пошел воевать? Ничего подобного! Политики их отправляют в огонь братоубийства, и таких политиков нужно останавливать вовремя без никакого воя о демократичности, ради всего населения страны", – отметил Глава государства.
Назарбаев подчеркнул, что выступает за мирное урегулирования конфликта в Украине не для пиара и собственной выгоды.
"Спрашивается, за что погибли почти пять тысяч человек, за какие идеалы, за что боролись? Вся работа теряет смысл, когда гибнут люди. Эти раны залечить будет непросто. Я ездил (в Украину – Прим. автора), чтобы посодействовать, мне никаких дивидендов от этого не надо. Мы знаем Украину. В Казахстане проживают много граждан украинского происхождения. Я призываю всех лидеров государств персонально встретиться за столом переговоров, найти компромисс, остановить эту вакханалию", – предложил Президент РК.
Нурсултан Назарбаев обратился к соотечественникам с заявлением на корню пресекать действия, направленные на расшатывание мира и стабильности в Казахстане.
"Для нас, казахстанцев, это большой вывод: только в условиях согласия, стабильности, мы добились того, чего добились. Давайте будем дорожить и беречь это. Если будут желающие всколыхнуть и обрушить это, мы должны обрушиться на них всей мощью казахстанского общества. То есть принцип "сначала экономика, потом политика" работал все это время и будет работать. Там, где нет согласия, там нет будущего. Мы все это увидели. Все казахстанцы должны ценить эту простую истину", – сказал Глава государства.
Напомним, два дня назад Глава государства совершил визит в Киев
, чтобы активизировать экономические контакты, с одной стороны, и содействовать урегулированию ситуации на востоке Украины – с другой.
"Нынешнее положение никому сегодня не приносит пользы. Мы имеем дружеские отношения со всеми странами, и вместе с Вами можем работать над этим вопросом. Надеюсь, что мы сумеем прийти к определенным решениям и скоординировать наши действия", – заявил Назарбаев на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, Назарбаев назвал свою роль в урегулировании ситуации в Украине как независимого посредника
. "Я считаю, что Казахстан одинаково относится и к России, и к Украине, у нас нет никаких конфликтов или интересов. Я тут (в данной ситуации – Прим. автора), как называется, "честный менеджер", который никакую сторону не поддерживает, нейтральный, который может какую-то лепту внести. Это добрая воля", – заметил Глава государства на встрече с представителями республиканских телеканалов.