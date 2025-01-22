Осторожно, мошенники: Чем могут быть опасны QR-коды?

Мошенники начали распространять объявления с предложением вступить в домовые чаты с использованием поддельных QR-кодов

ДП области Жетісу

Такой способ является специфической формой фишинга, при которой мошенники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных, называется квишинг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Жетісу



Как пояснили в полиции, в QR-код может быть интегрирована любая информация, например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения. В распространении квишинга злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и даже наклеек на электросамокатах.

Цель квишинга - получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования.

Чтобы защитить себя, полицейские рекомендуют:

- быть бдительным при просмотре электронных писем или сообщений;

- никогда не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам;

- не переходить по подозрительным веб-ссылкам;

- не скачивать файлы из ненадежных источников;

- использовать надежные антивирусные программы и программное обеспечение для защиты вашей информации.