Осужден глава департамента экологии в ВКО

Коррупция,Суд,Экология
89
Гульмира Кунапия
корреспондент

Оглашение приговора провели в онлайн режиме в присутствии работников Комитета экологии и его территориальных подразделений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении руководителя областного департамента экологии Алиева Д., местного жителя Журкабаева М. и предпринимателя Длужевского К, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Сообщается, что Алиев признан виновным в получении, Журкабаев – в посредничестве, а Длужевский – в даче взятки в сумме 4,5 млн тенге за выдачу коммерческой организации экологического разрешения на добычу золота.

Приговором суда чиновник осужден к 4 годам лишения свободы, житель города – к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, предприниматель – к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в области разведки и добычи полезных ископаемых сроком на 5 лет.

Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

В рамках превентивных мер оглашение приговора состоялось в онлайн режиме в присутствии работников Комитета экологии и его территориальных подразделений, отметили в Антикоре.

#суд #взятка #ВКО #экология #Антикор

Популярное

Все
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году
До 95% увеличат охват детей дошкольным воспитанием и обучением в РК
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахстане
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Затраты на 1,2 млрд тенге возместили казахстанским промпредприятиям
Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образования Туркестанской области
Осужден глава департамента экологии в ВКО
В Англии предупредили о риске смерти из-за устойчивости к антибиотикам
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством
Почти 20 кг марихуаны нашли в машине жителя Кызылординской области
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Закон Республики Казахстан
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Новые госнаграды появились в Казахстане
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образова…
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл…
Озвучены ставки на госпошлины в суде на 2025 год
Водитель переехал охранника ЖК в Алматы: дело передано в суд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]