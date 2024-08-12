Осуждена начальник управления миграционной службы ДП области Абай

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8 августа суд №2 города Семей огласил приговор в отношении начальника Управления миграционной службы ДП области Абай Доненбаевой Г., передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Наряду с Г. Доненбаевой осуждены старший инспектор по особым поручениям этого же управления Садыков Р. и инспектор отдела миграционной службы УП Семея Нурахметова А.

За назначение Нурахметовой на занимаемую должность Доненбаева через Садыкова получила взятку в сумме 1 000 долларов США.

«Доненбаева приговорена к 4 годам лишения свободы, Нурахметова – 3 годам, Садыков – 3 годам и 6 месяцам. Одновременно с этим осужденные лишены специальных званий и права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора», – сообщили в госоргане.

Приговор не вступил в законную силу.

Несколько лет назад в Казнете активно обсуждали образ Донебаевой, который по мнению казахстанцев, не соответствовал статусу госслужащей из-за смелой прически.