"Хотела сброситься с крыши": информацию об осужденной из Алматинской области прокомментировал КУИС

В Комитете уголовно-исполнительной системы прокомментировали распространившуюся в соцсетях информацию об осужденной, якобы пытавшейся покончить с собой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Утверждается, что в женском учреждении №10 поселка Жаугашты осужденная пыталась выброситься с крыши якобы из-за пыток со стороны администрации колонии.

По информации КУИС, осужденная к 5 годам лишения свободы по уголовной статье "Торговля несовершеннолетними" отбывала срок в отряде строгих условий содержания.

"Она забралась на крышу здания и угрожала совершением суицида. Таким образом осужденная пыталась оказать давление на администрацию учреждения в связи с наложенным дисциплинарным взысканием. Вместе с тем представители прокуратуры наложенное взыскание признали правомерным. Кроме того, за весь период отбывания наказания осужденная в данном учреждении имеет 6 дисциплинарных взысканий, определена третья отрицательная степень поведения", – проинформировали в ведомстве.