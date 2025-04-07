В Караганде сотрудники полиции задержали 23-летнюю девушку, состоявшую на учете в службе пробации за мошенничество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Лицо, некогда мелькнувшее в полицейских сводках, заставило карагандинских стражей порядка насторожиться. Проверка по базам данных подтвердила опасения: девушка числилась в розыске. Известив инициатора розыска о задержании, беглянку отправили в ИВС.

В Семее осужденная за мошенничество состояла на учете в службе пробации. Надеясь избежать контроля, девушка бежала в Караганду. После безрезультатных поисков сотрудники пробационного контроля подали материалы в суд. Суд области Абай отменил условный срок. Теперь по приговору, задержанную беглянку должны отправить в места лишения свободы.