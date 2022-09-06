От 14,5 до 25 тыс. тенге: по какой цене продают уголь казахстанцам

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, по какой цене могут купить уголь казахстанцы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Спасибо угольным разрезам, они стабильно удерживают цены. По сравнению с прошлым годом на разрезе Шубаркуль снижена цена. В прошлом году была 6 224 тенге за тонну. Остальные разрезы держат по прошлогодним ценам. Также договорились в КТЖ, они не будут повышать тариф - будут держать на прежнем уровне», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании правительства.

По его словам, на сегодня самая низкая цена на уголь в тупиках Северо-Казахстанской области - 14,5 тыс. тенге за тонну.

«В настоящее время совместно с акиматами проводится работа с доставляющими компаниями, чтобы цена была доступной. Допустим, на примере Акмолинской области: в Атбасаре если уголь месторождения «Каражыра» стоит 14,5 тыс. тенге за тонну, то уголь месторождения «Шубаркуль" - от 15 до 22 тыс. тенге. Также взяли самое отдаленное село, там доходит до 25 тысяч тенге за тонну», - резюмировал глава МИИР.