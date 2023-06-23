От армии до вуза – один шаг

В Казахстане реализуется проект по повышению престижа воинской службы. Одним из важных и мотивирующих стимулов к ее прохождению стало предоставление образовательных льгот солдатам, уволенным в запас. Недавно в онлайн-режиме состоялось первое распределение кандидатов на обучение в высших учебных заведениях. В конкурсном отборе весеннего призыва 2022 года приняли участие 12 548 солдат, проходивших службу в Вооруженных силах, Службе государственной охраны, Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии. В целом Министерством обороны подписаны меморандумы с более чем 70 вузами. Уже выделено около трех тысяч образовательных сертификатов на получение стопроцентной скидки на обучение. Распределили 1,5 тыс. мест для тех, кто демобилизовался этой весной.

Процедура отбора проводилась автоматически согласно индивидуальному рейтингу. Главными критериями были данные о боевой подготовке солдат, качестве исполнения ими возложенных обязанностей и воинской дисциплине. Эти сведения ежемесячно фиксировались на платформе «Срочники 2.0», размещенной на сайте Министерства обороны. Набравшие согласно рейтингу более 800 баллов (максималный балл – 900) попали в список «счастливчиков». Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков лично вручил сертификаты 12 из них. На торжественной церемонии он подчеркнул, что Министерство обороны будет и впредь принимать меры по наращиванию различных льгот для лиц, отслуживших срочную воинскую службу.

– На Всеармейском совещании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости создания социального лифта для молодых людей. Проект Минис­терства обороны направлен на повышение мотивации к прохождению воинской службы. Он позволяет отслужившим гражданам поступить в вузы страны без сдачи ЕНТ. При этом отличники боевой подготовки могут обучаться на бесплатной основе, – сказал глава оборонного ведомства.

Таким образом, благодаря проекту Мин­обороны молодые люди имеют возможность пройти обучение без нагрузки на семейный бюджет.

Примечательно, что многие ребята, а это 350 человек, выбрали обучение в военных вузах. Вчерашние солдаты, получившие сертификаты, призвали казахстанцев «не косить и служить в армии».

– Мне как министру обороны очень отрадно, что ребята приняли решение посту­пить в высшие военные учебные заведения. Надеюсь, что через некоторое время у руководства Вооруженных сил будут стоять наши нынешние обладатели сертификатов, – сказал министр обороны Руслан Жаксылыков.