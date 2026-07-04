От Астаны до Пекина: как пройдет Национальный день домбры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во всех регионах Казахстана проходит масштабная культурная программа, посвященная Национальному дню домбры. Жителей страны ждут концерты, фестивали, конкурсы кюйши и домбристов, выставки, конференции, музейные и библиотечные проекты, творческие встречи и просветительские мероприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Всего по стране запланировано более 2000 мероприятий, в том числе 20 республиканского и 98 областного уровня. Остальная часть программы пройдет в районных центрах, селах и учреждениях культуры, что позволит вовлечь в празднование жителей всех регионов страны. Ожидается, что общий охват участников и зрителей превысит два миллиона человек.

Национальный день домбры ежегодно отмечается в первое воскресенье июля. Праздник был учрежден в 2018 году по инициативе Президента Казахстана и направлен на укрепление национальной идентичности, популяризацию традиционной культуры среди молодежи и сохранение преемственности поколений.

В этом году День домбры проходит в особый для страны период - после вступления в силу новой Конституции. Обновленный Основной закон открывает новый этап развития государства, в котором особое значение приобретают единство народа, уважение к истории, культурному наследию и духовным ценностям.

«Нағыз қазақ – домбыра», – отметил Президент, подчеркнув, что домбра как священная ценность призвана стать уникальным брендом Казахстана в мире.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал особое значение домбры в духовной жизни народа. По его словам, Национальный день домбры способствует сохранению национальной самобытности, укреплению культурной идентичности и воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к традициям.

Праздничные мероприятия охватят Астана, Алматы, Шымкент и все области страны. С участием профессиональных творческих коллективов, оркестров национальных инструментов и молодых исполнителей будут организованы концерты, фестивали и массовые культурные проекты.

5 июля в Амфитеатре Астаны состоится праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры. В Алматы мероприятия пройдут сразу на нескольких открытых площадках. Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы выступит на Арбате, у Театра традиционного искусства «Алатау» и в Центральном парке. Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат» представит концертную программу «Күмбірле домбыра, Жасай бер Астана».

В Шымкенте праздничный концерт состоится в парке «Шым Сити». Международная программа также станет частью праздника. Национальный день домбры отметят и в Пекин, где на набережной реки Лянма Культурный центр Казахстана в Пекине организует Dombra Party, знакомящую зарубежную аудиторию с казахским традиционным искусством.

В числе ключевых республиканских событий - конкурс кюйши «Күй құдіреті» в Туркестанской области, III республиканский конкурс кюйши «Сыр толқыны» в Кызылординской области, республиканский конкурс домбристов «Әсемқоңыр», посвященный 165-летию Дина Нурпеисова, а также V международный фестиваль «Quzyljar Music Fest» в Северо-Казахстанской области.

Отдельным направлением праздничной программы станет республиканский челлендж #dombrakuni, который пройдет 4 июля по инициативе Министерства культуры и информации. Всем желающим предложено публиковать в социальных сетях видеоролики продолжительностью до одной минуты с хештегом #dombrakuni, посвященные звучанию домбры, национальному искусству и праздничной атмосфере.