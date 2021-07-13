От Бозока до Нур-Султана

Столица нашей страны – город Нур-Султан, исторический предшественник которого – древнее городище Бозок, обладает, как подчеркнул Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, особой аурой гения места, проявляющегося в традиционном гостеприимстве и способности строить диалог на основе конструктивного и паритетного партнерства.

Благодаря произведениям творческих людей до нас дошли сведения о событиях прошлых лет, героических подвигах народных батыров.

Представители творческих союзов композиторов, художников, поэтов познакомились с археологическим памятником – древним городищем Бозок.

Председатель Союза композиторов Казахстана Серикжан Абдинуров поблагодарил Министерство культуры и спорта РК за поддержку творческой инициативы и от имени композиторов пообещал создать произведения, раскрывающие историческое прошлое нашей столицы.

Писатель Еркожа Тилепбердиев предложил всем творческим союзам проводить совместную работу. Так, например, к картине художника будут написаны музыка, стихи или рассказы, раскрывающие в целом замысел художника.

Председатель правления Союза художников по городу Нур-Султану Умирали Исмаилов предложил использовать платформу музея-заповедника «Бозок» для ежегодных встреч творческих союзов и организации экскурсий и пленэров для художников на археологическом памятнике Бозок.

История древнего городища Бозок не оставила равнодушными участников встречи. История столицы, от древнего городища Бозок до современного города Нур-Султана, обязательно найдет достойное место в творчестве композиторов, художников и писателей.