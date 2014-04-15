Общество
...От чистого истока

В Мангыстаускую область приехали представители посольства, Академии наук Республики Туркменистан, ученые из крупных казахстанских университетов, представители Ассамблеи народа Казахстана, ветераны, поэты и писатели, руководители государственных учреждений и неправительственных организаций. Гости посетили выставку, посвященную не только жизни и творчеству поэта, но и культуре всего туркменского народа. 

– Тема схожести, родства культурно-духовного наследия казахского и туркменского народов весьма обширна. Думаю, что о созвучности историко-культурных ценностей двух братских народов еще будет немало докладов, подготовленных учеными и специалис­тами. Думаю, эта конференция положит начало совместной исследовательской деятельности, – сказал, открывая форум, аким Актау Едил Жанбыршин. – Мы намерены укреплять не только культурные взаимоотношения, но и сотрудничество в других отраслях. Благо, теперь, как вы знаете, в нашем городе открылось консульство Туркменистана.

На конференции прозвучали доклады ученых о творчестве великого поэта: «Поэтическое наследие Махтумкули Фраги как один из нравственных истоков прогрессивного человечества», «Развитие восточных литературных традиций в творчестве Махтумкули», «Идейно-художественное своеобразие поэзии». В городе это не первое мероприятие, посвященное творчеству знаменитого поэта. Ранее прошли литературно-творческие вечера. Участники форума подчеркнули, что Мангыстауская область как приграничный с Туркменистаном регион имеет не только очень тесную духовную связь с туркменским народом, но и взаимовыгодные экономические отношения. 

Ольга ЗОЛОТЫХ, zolotyh@kazpravda.kz

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