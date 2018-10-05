​От инвестиций до приватизации

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями Lapwing Advisers Ltd во главе с президентом компании Саймоном Мюрреем.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в сфере привлечения инвестиций и создания в нашей стране благоприятного инвестиционного климата, а также участия компании в процессе проводимой в Казахстане приватизации.

Lapwing Advisers Ltd специализируется на предоставлении услуг по привлечению финансирования, продаже или покупке активов, консультированию по реструктуризации компаний.