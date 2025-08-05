География не определяет судьбу, отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая в Авазе на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Несмотря на особенности расположения, по словам Президента, Центральная Азия демонстрирует устойчивость в своем социально-экономическом развитии и имеет достаточный потенциал для того, чтобы оставаться важной частью глобальной повестки. Для этого Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаимосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту. Подробней о ключевых моментах выступления главы государства мы побеседовали с азербайджанским политологом Егяной Гаджиевой

— ⁠Центральная Азия превратилась в регион взаимовыгодного взаимодействия с динамично развивающимся потенциалом, отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на конференции. Как Вы могли бы прокомментировать данное высказывание?

— Геополитическая роль Центральной Азии определяется ее межконтинентальной значимостью для торговых и других связей между странами Европы, Азии и Ближнего Востока. Регион также является уникальным геополитическим «узлом», связывающим глобальных игроков — Россию, Китай, Евросоюз, Индию и США, где они пытаются формировать и сохранять свое влияние все глобальные процессы. Они активно развивают экономические отношения с Центральной Азией, инвестируют в различные отрасли экономики региона и развивают торговые связи.

В целом, геоэкономика Центральной Азии – это сложный комплексный вопрос, включающий в себя экономические и политические аспекты, а также исторические и культурные особенности региона. Кроме того, ЦА включает в себя страны с разным уровнем экономического развития, а лидером региона по геополитическим и геоэкономическим измерениям является Республика Казахстан. Таким образом, Центральная Азия играет важную роль в глобальных процессах и оказывает влияние на весь евразийский континент через различные аспекты сотрудничества, обмена опытом и культурного взаимодействия.

— Какова, по Вашему мнению, практическая значимость данной конференции в контексте дальнейшего развития региона?

— Я бы хотела отметить важность конференции, так как именно на данной площадке международным сообществом была принята Венская программа действий, благодаря которой 440 миллионов жителей беднейших стран мира, не имеющих выхода к морю, получают возможность участвовать в международной торговле на справедливых и конкурентоспособных условиях. Для ее реализации страны Центральной Азии прошли значительный путь. С одной стороны, они опирались на опыт 10-летней Алматинской программы действий, что позволило переосмыслить ситуацию, выявить новые возникающие проблемы и возможности. С другой стороны, участие в программе дало важный опыт поиска решений и разработки стратегических рамок, направленных на действия в течение следующего десятилетия.

Азербайджан также уделяет внимание и участвует в решении специфических проблем стран, не имеющих выхода к морю, и стремится поделиться своим возможностями, а также опытом, которые могли бы использоваться для решения многогранных местных условий.

Как правило, целью данной конференции выступает принятие программы действий с чётко определёнными мерами, которые позволили бы обеспечить свободный доступ к международным рынкам даже географически изолированным национальным экономикам, а следственно, обеспечили бы беспрепятственный рост частного сектора.

Предполагаемым результатом также выступает формирование ключевых приоритетов государств, не имеющей выхода к морю, для улучшения транспортной инфраструктуры и снижения сопутствующих издержек, что, в свою очередь, позволит им более эффективно интегрироваться в мировую экономику.

— Как отметил президент Токаев, ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю. Какие меры по решению данного вопроса наиболее эффективны на Ваш взгляд?

— Стоит признать недостаточность развития транспортной инфраструктуры Центральной Азии, которая к тому же обусловлена недостаточным сотрудничеством стран региона, что затрудняет координацию усилий и откладывает решение проблемы транспорта и логистики. Конечно, здесь играют роль такие вызовы и факторы, как некоторая осторожность стран перед зависимостью транзитных маршрутов от соседних государств, что может делать их уязвимыми перед как экономическими, так и политическими колебаниями.

В качестве альтернативы мы можем рассматривать возможность развития транспортных коридоров. В частности, так называемый Средний коридор. Казахстан, как сегодня отметил президент Токаев, уделяет особое внимание созданию и модернизации транспортных коридоров и инфраструктуры, проходящих по данному маршруту. Особую роль может сыграть диверсификация маршрутов путем расширения географии торговых путей, включая развитие морских маршрутов через Каспийское море и сотрудничество с другими странами, что может снизить зависимость от отдельных маршрутов.

— Также президент затронул тему изменения климата, отметив, что это общая проблема всего региона. Как страны ЦА справляются с экологическими вызовами?

— Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки. В Центральной Азии существует ряд совместимых проектов, направленных на решение общих проблем и достижение устойчивого развития в регионе. Ключевыми направлениями являются адаптация к изменению климата, развитие возобновляемых источников энергии, управление водными ресурсами, сохранение биоразнообразия и снижение выбросов парниковых газов.

Например, Центральноазиатская инициатива по воде и энергетике CAWEP — программа Всемирного банка, направленная на поддержание благоприятной среды для содействия энергетической и водной безопасности на региональном уровне и в странах-бенефициарах. Также действует региональная экологическая программа для Центральной Азии REPECA, которая объединяет усилия правительств государств, международных организаций, финансовых институтов, бизнес-сектора и гражданского общества. Инициатива направлена на решение экологических проблем региона, включая сохранение биоразнообразия, управление водными ресурсами и борьбу с изменением климата.

— Какие еще темы, на Ваш взгляд, являются наиболее острыми для развивающихся стран, у которых нет выхода к морю?

— Во всем мире 32 страны относятся к группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и более половины этих стран имеют годовой доход менее 1 000 долларов США на душу населения. Таким образом, они также относятся к группе беднейших развивающихся стран из-за своей изоляции от мировых рынков, отсутствия доступа к морю, осложняемых наличием длинных транзитных путей и высоких транспортных расходов, а также зависимостью от суверенных решений в странах транзита. Но, как отметил сегодня Касым-Жомарт Токаев, это не должно стать препятствием для экономического подъема.

На мой взгляд, один из ключевых приоритетов для стран региона — это улучшение транспортной инфраструктуры и снижение транспортных издержек, что позволит им более эффективно интегрироваться в мировую экономику. Стоит отметить усилия Казахстана по укреплению региональной взаимосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту. Страны региона должны совершенствовать свое законодательство, особенно в части создания благоприятной инвестиционной среды, как для местных, так и для внешних инвесторов, включая стратегических партнеров. Важно создать условия, которые стимулируют инвестиции и способствуют экономическому росту.

Кроме того, необходимо разрабатывать инновационные подходы для улучшения транспортной доступности, что, в свою очередь, позволит улучшить транспортную инфраструктуру, снизить транспортные издержки и повысить конкурентоспособность. Для этого необходимо снижать торговые барьеры, упрощать торговые процедуры и транзит, а также снижать стоимость транспортировки товаров. Такой подход создаст условия для более успешной интеграции стран без выхода к морю в международную торговлю.

Для минимизации экономических потерь, связанных с географическим положением, Казахстан активно внедряет стратегию развития альтернативных маршрутов, диверсификации поставок и инвестиций в технологии, направленных на преодоление географических ограничений. Однако ключевым элементом этой стратегии должно стать развитие местной инфраструктуры, включая внутренние дороги, порты и аэропорты. Это позволит значительно повысить доступность Казахстана и снизить зависимость от основных транспортных маршрутов.

Кроме того, страна продолжает активно усиливать сотрудничество с соседними государствами, что позволяет максимально эффективно использовать выгодное географическое положение, включая близость к крупным рынкам и инфраструктурным ресурсам. Это открывает новые возможности для интеграции в региональные и глобальные экономические сети, способствуя устойчивому развитию экономики Казахстана.

Таким образом, шаги, предпринятые Казахстаном и странами Центральной Азии для устойчивого развития, тесно связаны с целями устойчивого развития ООН, особенно в таких ключевых сферах, как экономический рост, сокращение бедности и обеспечение устойчивой инфраструктуры. Эти усилия уже дали положительные результаты, и можно смело утверждать, что десятилетний период реализации программы можно назвать успешным. Это доказывает, что выбранный путь правильный и приносит свои плоды.

Тем не менее, важно понимать, что это лишь начало долгого пути. Для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, предстоит еще многое сделать, чтобы обеспечить полноценный доступ к мировым рынкам на справедливых и конкурентоспособных условиях. Это возможно только через углубленное сотрудничество с прибрежными государствами и международным сообществом в целом. Такой подход откроет новые горизонты для стран региона и позволит им достигать своих целей развития, создавая устойчивую и взаимовыгодную экономическую интеграцию.