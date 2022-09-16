Фото: Минкультуры РК
Культура , Кино
От Казахстана на "Оскар" выдвинули "Жизнь" Эмира Байгазина

Решением Оскаровского комитета Казахстана от нашей страны на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинут фильм «Жизнь» режиссера Эмира Байгазина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Кинокартина снята при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Мировая премьера новой картины Байгазина состоялась на проходящем в эти дни престижном кинофестивале в Торонто в секции «Современное мировое кино».

Фильм снимали в течение трех лет в Алматы, Туркестанской области, Актау и Таиланде. Лента повествует о герое, который оказывается в веренице событий и людей, чьи смыслы жизни образуют некий калейдоскоп...

В главной роли снялся Еркебулан Тасынов. Сам Байгазин выступил на проекте как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.

«Идея и история этого фильма пришли ко мне, когда я готовился к съемкам своей первой картины ровно 10 лет назад. Несмотря на трудности, в которые попадает герой, я всегда считал эту историю наполненной жизнелюбием», – отметил режиссер.

В 2013 году Эмир Байгазин буквально ворвался на мировую киносцену с картиной «Уроки гармонии», завоевавшей более 25 наград на различных фестивалях. Среди них был и первый для Казахстана «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Затем появились «Раненый ангел» и «Река», также полюбившиеся западной публике. Мировая премьера фильма «Река» прошла на 75-м Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», где Эмир был награжден как «Лучший режиссер».

Оглашение списка номинантов на премию Американской киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года. Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.

Популярное

Все
Любовь к языку как путеводитель
Он мечтает о создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Успевший набить оскомину вопрос об эксплуатации незаконно ввезенных иностранных автомобилей, похоже, близится к разрешению
Мы становимся лучше?
Сафуан Шаймерденов остался в народной памяти не только как незаурядный творец, но и как бесстрашный оратор, бросивший вызов «Красной империи»
Экстремальная гонка в горах
Время вперед!.. И назад тоже
Низкий поклон и материнская благодарность
Мир глазами репортера
Наградили стражей порядка
Звезды зажглись на западе!
Спортивные игры для городов
Будущее народа и настоящее
Шоу должно продолжаться
Саранчу не звали в гости
Искусственный художник
Есть вакансии
Языком танца
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Плохие дороги: причин не счесть
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК

Читайте также

Культура
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Президент , Международное сотрудничество , Культура
Токаев и Цзиньпин осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Ди…
Культура , В мире
Прошу, давайте будем вкладываться в образование, а не в ору…
Культура
Объявлены победители кинофестиваля "Байконур"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]