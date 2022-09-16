От Казахстана на "Оскар" выдвинули "Жизнь" Эмира Байгазина

Решением Оскаровского комитета Казахстана от нашей страны на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинут фильм «Жизнь» режиссера Эмира Байгазина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Кинокартина снята при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Мировая премьера новой картины Байгазина состоялась на проходящем в эти дни престижном кинофестивале в Торонто в секции «Современное мировое кино».

Фильм снимали в течение трех лет в Алматы, Туркестанской области, Актау и Таиланде. Лента повествует о герое, который оказывается в веренице событий и людей, чьи смыслы жизни образуют некий калейдоскоп...

В главной роли снялся Еркебулан Тасынов. Сам Байгазин выступил на проекте как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.

«Идея и история этого фильма пришли ко мне, когда я готовился к съемкам своей первой картины ровно 10 лет назад. Несмотря на трудности, в которые попадает герой, я всегда считал эту историю наполненной жизнелюбием», – отметил режиссер.

В 2013 году Эмир Байгазин буквально ворвался на мировую киносцену с картиной «Уроки гармонии», завоевавшей более 25 наград на различных фестивалях. Среди них был и первый для Казахстана «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Затем появились «Раненый ангел» и «Река», также полюбившиеся западной публике. Мировая премьера фильма «Река» прошла на 75-м Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», где Эмир был награжден как «Лучший режиссер».

Оглашение списка номинантов на премию Американской киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года. Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.