От любви до ненависти...

Почти полсотни вышивок крестиком и бисером представлены в Северо-Казахстанском музее изобразительных искусств, в которых авторы выразили свои трепетные чувства по отношению к собачкам, кошечкам, зайчикам и прочим ежикам.

Клуб вышивальщиц возник в Петропавловске два с половиной года назад. Он объединил женщин разных возрастов – от школьниц до бабушек. Тема третьей по счету выставки возникла как бы сама собой. Почти у каждой мастерицы есть любимое домашнее животное, кошечка или собачка, да и вообще они любят живую природу – этот чистый источник вдохновения.

Всеми цветами радуги переливаются и умиляют зрителей не только привычные котики, но даже лягушки, а также лошадки, волки, слоники, киты и лемуры, кролики и мышки, рыбки и пчелки.

В отличие от живописцев, вышивальщицы тратят значительно больше времени на создание своих шедевров. Так, например, рукодельница Марина Атасова вышивала своих грандиозных котов два(!) года.

На открытии выставки выступил заместитель директора Северо-Казахстанского музейного объединения Еркен Шалкенов, он заметил, что в наше время вышивка превратилась из ремес­ла в творчество, которое дарит каждому дому тепло и любовь.

...Увы, но за пределами наших уютных квартир и выставочных залов по-прежнему мало любви и милосердия к братьям нашим меньшим.

В Петропавловске действует один из лучших в стране приютов для животных, созданный предпринимателем Андреем Исаковым, но он давно переполнен, а бездомных собак и кошек все еще много, и отношение к ним зачастую ужасное. Так, например, в одном из дворов дети забили палками сначала котенка, а потом накинулись на взрослого кота, сломали ему таз, Васька остался жив только благодаря вмешательству сердобольной старушки.

В аккаунте приюта «Белый Бим» размещено видео, которое подрывает веру в гуманность человека. В сопроводительном тексте читаем: «Обычное утро пятницы стало необычным благодаря двум парням с мелкашкой, которую они применили к бездомным собакам. Сделали это на глазах у людей. Я услышала визг собаки, спустилась во двор и увидела около магазина собаку в конвульсиях. Рядом стояла машина отстрельщиков...»

Между тем ранее заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Северо-Казахстан­ской области Олжас Болыспаев публично заявил, что бездомных животных в СКО теперь не уничтожают:

– Ветеринарная служба приостановила деятельность по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек, – сообщил он, ссылаясь на Закон «Об ответственном обращении с животными». – Регулирование численности бродячих животных осуществляется теперь только путем стерилизации. Бродячих собак будут отлавливать, стерилизовать и возвращать на прежнее место обитания. Также будет предусмотрена вакцинация таких животных от бешенства.

Какова же цена таким заявлениям?