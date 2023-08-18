От любви до ненависти...

Статьи
39
Андрей Кратенко

«Про хвосты, носы и уши в крестиках и бисере» – так назвали свою коллективную выставку рукоделия петропавловские мастерицы.

фото автора

Почти полсотни вышивок крестиком и бисером представлены в Северо-Казахстанском музее изобразительных искусств, в которых авторы выразили свои трепетные чувства по отношению к собачкам, кошечкам, зайчикам и прочим ежикам.

Клуб вышивальщиц возник в Петропавловске два с половиной года назад. Он объединил женщин разных возрастов – от школьниц до бабушек. Тема третьей по счету выставки возникла как бы сама собой. Почти у каждой мастерицы есть любимое домашнее животное, кошечка или собачка, да и вообще они любят живую природу – этот чистый источник вдохновения.

Всеми цветами радуги переливаются и умиляют зрителей не только привычные котики, но даже лягушки, а также лошадки, волки, слоники, киты и лемуры, кролики и мышки, рыбки и пчелки.

В отличие от живописцев, вышивальщицы тратят значительно больше времени на создание своих шедевров. Так, например, рукодельница Марина Атасова вышивала своих грандиозных котов два(!) года.

На открытии выставки выступил заместитель директора Северо-Казахстанского музейного объединения Еркен Шалкенов, он заметил, что в наше время вышивка превратилась из ремес­ла в творчество, которое дарит каждому дому тепло и любовь.

...Увы, но за пределами наших уютных квартир и выставочных залов по-прежнему мало любви и милосердия к братьям нашим меньшим.

В Петропавловске действует один из лучших в стране приютов для животных, созданный предпринимателем Андреем Исаковым, но он давно переполнен, а бездомных собак и кошек все еще много, и отношение к ним зачастую ужасное. Так, например, в одном из дворов дети забили палками сначала котенка, а потом накинулись на взрослого кота, сломали ему таз, Васька остался жив только благодаря вмешательству сердобольной старушки.

В аккаунте приюта «Белый Бим» размещено видео, которое подрывает веру в гуманность человека. В сопроводительном тексте читаем: «Обычное утро пятницы стало необычным благодаря двум парням с мелкашкой, которую они применили к бездомным собакам. Сделали это на глазах у людей. Я услышала визг собаки, спустилась во двор и увидела около магазина собаку в конвульсиях. Рядом стояла машина отстрельщиков...»

Между тем ранее заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Северо-Казахстан­ской области Олжас Болыспаев публично заявил, что бездомных животных в СКО теперь не уничтожают:

– Ветеринарная служба приостановила деятельность по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек, – сообщил он, ссылаясь на Закон «Об ответственном обращении с животными». – Регулирование численности бродячих животных осуществляется теперь только путем стерилизации. Бродячих собак будут отлавливать, стерилизовать и возвращать на прежнее место обитания. Также будет предусмотрена вакцинация таких животных от бешенства.

Какова же цена таким заявлениям?

#СКО #выставка #Петропавловск #животные #мастерицы #рукоделие #вышивка

Популярное

Все
Общество в ответе за жизнь каждого ребенка
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Ну и верблюд этот воробей!
«Субботник» для отвода глаз
ОБЪЕКТИВная реальность
От любви до ненависти...
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Мастер боевых миниатюр
Известный историк и краевед из Кызылординской области рассказал об истории раритета, принадлежавшего Абаю
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня

Читайте также

ОБЪЕКТИВная реальность
Время – песок
На благо общества
Все дороги ведут домой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]