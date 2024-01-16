От перемены мест...

В Астане ротацию директоров школ, детсадов, колледжей, организаций дополнительного образования проводят с 2022 года. За этот процесс отвечает городское управление образования. По данным пресс-службы ведомства, ротацию прошли 46 руководителей организаций образования: 19 директоров школ, 26 руководителей детских садов и один директор колледжа. В 2023 году кадровые перемещения коснулись трех директоров школ и семи заведующих детскими садами столицы.

Порядок этой процедуры расписан в правилах проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования, утвержденных приказом МОН РК от 11 ноября 2021 года. Так, ротации подлежат первые руководители, которые занимают должность в одной организации образования семь лет. Список таких лиц составляет территориальное управление образования ежегодно в мае и не позже 5 июня.

При управлении образования создается комиссия, которая оценивает кандидатов. В частности, изучает портфолио ротируемых руководителей по показателям эффективности их работы. Индикаторы показателей эффективности выгружаются из Национальной образовательной базы данных (НОБД).

При отсутствии этих данных в НОБД кадровая служба управления образования направляет запрос в организацию образования о представлении информации по электронной почте. Получив данные, в течение двух рабочих дней кадровая служба формирует электронное портфолио на каждого руководителя и направляет на рассмотрение комиссии.

Как отметили в управлении образования Астаны, вся процедура ротации занимает чуть более месяца. При положительном решении руководитель ротируется, при отрицательном – выносится отказ от ротации.

Мы поинтересовались, по какому принципу комиссия распределяет директора в определенную школу и есть ли у директора право выбора.

Как ответили в управлении, решение по ротации в ту или иную организацию образования первого руководителя принимает комиссия в зависимости от поставленных стратегических задач. Право выбора перейти в конкретную школу у руководителя нет. Все решает комиссия.

Среди родительской общественности Казахстана давно зрело недовольство, что при ротации не учитывается их мнение. Никто не согласовывает с родителями учащихся и педагогами, какой директор им нужен и нужно ли вообще менять руководителя, который отлично показывает себя на службе. По словам родителей, нередко вместе с хорошими менеджерами уходит сильная команда учителей, а взамен приходят слабые руководители, что сказывается на качестве образования в школе.

А среди педагогов и ветеранов образования чаще звучала критика, что в школы стали приходить молодые директора, которые не имеют достаточного опыта руководства. Из-за этого между коллективом и новым руководителем возникали недопонимания и конфликты, которые приводили к массовому уходу опытных педагогов.

На эти резонные замечания в столичном управлении образования ответили, что прием руководителя организации образования проводится на конкурсной основе, и на должность проходит тот, кто соответствует всем квалификационным требованиям, которые указаны в типовых квалификационных характеристиках должностей педагогов, утвержденных приказом министра образования и науки от 13 июля 2009 года. Что касается командных переходов в школах, то в управлении заверили, что решением комиссии ротируется только первый руководитель организации образования.

Гульмира Жарменова стала одной из трех директоров школ столицы, которая прошла ротацию в прошлом году. До этого она семь лет руководила школой-гимназией № 80 им. Сакена Сейфуллина.

– Летом 2023 года я получила уведомление, что подлежу ротации, – рассказывает директор. – Затем кадровая служба управления образования взяла показатели эффективности моей деятельности как руководителя и школы в целом.

Электронное портфолио кандидата Жарменовой рассмотрела комиссия. Деятельность директора и школы оценивалась по 26 позициям – это качественный состав учителей и их профессиональное развитие, текучесть кадров, качество знаний обучающихся, инновационная деятельность, создание комфортных условий и безопасной среды, наличие специальных условий для детей с особыми образовательными пот­ребностями, укрепление материально-технической базы, имелись ли случаи правонарушений и другие показатели. За каждую позицию ставились баллы. В итоге комиссия вынесла решение: направить Гульмиру Жарменову директором школы-гимназии № 83 им. Ыбрая Алтынсарина.

– Я полагала, что меня пригласят на собеседование с комиссией, где я буду защищать свои показатели. Комиссия на основе рассмот­рения портфолио решила, что я пойду директором в 83-ю школу. Считаю, что живая встреча кандидата и комиссии важна, чтобы полно и объективно оценить управленческие компетенции будущего директора, – отметила Гульмира Сергазиевна.

Директор считает, что необходимо совершенствовать правила ротации директоров.

– В первом приказе министерства не было четких критериев оценки эффективности первого руководителя. Например, если я набрала 65 баллов, то в какую школу могу пойти? Что дают эти баллы? Поэтому хотелось бы, чтобы показатели эффективности пересмотрели и четко указали принцип работы комиссии, – предлагает она.

Также директор отметила необходимость законодательного запрета «командных перемещений» сотрудников вместе с директором и проведения ротации после государственной аттестации школы.

В целом Гульмира Жарменова поддерживает эту идею, видит в ней большие преимущества для развития образования.

– В своей прежней школе я работала семь лет, хорошо знала коллектив, родителей, учеников. Это была комфортная среда. В новой школе я работаю пятый месяц. Если в прежней школе было 2 500 учеников, то здесь их 4 700, 155 класс-комплектов, почти в два раза больше, так как район густонаселенный. В коллективе работают 320 сотрудников. В первое время была тревожность, но позже нашла поддержку и понимание со стороны педагогов, – отмечает директор.

Система ротации для казах­станского образования – процедура не новая, напомнила депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова.

– Такую систему кадрового перемещения давно используют лицеи «Білім-инновация» и Назарбаев Интеллектуальные школы, – говорит депутат. – И она дает хорошие результаты. Смена директоров никак не сказывается на снижении качества образования в этих школах, потому что руководителям выставляют определенные требования.

Иная картина с введением инс­титута ротации в государственных школах. По мнению Ирины Смирновой, правила имеют много недоработок и не учитывают реалии.

– Например, по правилам ротация происходит в пределах одного населенного пункта. Если в селе действует одна школа, то ее директор не может быть ротирован в городскую школу. Это же нонсенс! Что же делать сельскому директору? Уволиться? Мы говорим о равном доступе к образованию детей в селе и городе, но в самих правилах нарушаем этот принцип, – констатирует депутат.

По ее словам, важно индивидуально подходить к каждому кандидату, учитывать его опыт и мастерство управления школой.

– При ротации не учитывается и мнение попечительского совета. Только авторитарный подход, который рождает коррупционные риски. Да, есть много случаев, когда директор работает в одной школе двадцать и более лет, он создал для себя комфорт­ную среду, устойчивые группы, там нет места новым людям и новшествам. И здесь, конечно, ротация необходима. Но если школа из года в год показывает рост, качественные знания, а директор справляется с работой, то нужна ли его ротация? Здесь должен быть индивидуальный подход, – уверена Ирина Владимировна.

Депутат считает, что государству нужно доверять директорам учебных заведений, поскольку они формируют благоприятную среду среди педагогов и учеников.

– Министерство просвещения сделало хороший ход: начало готовить резерв административных кадров, среди которых – директора школ. Хотелось бы, чтобы они не сразу стали руководителями. Они должны отличаться высокой эмпатией, быть уважаемыми, восприниматься обществом, поэтому всем резерв­ным директорам важно пройти карьерные ступени на практике, поработать в качестве завучей, столкнуться с вызовами. Только тогда они могут принимать важные и взвешенные решения, – резюмировала депутат.