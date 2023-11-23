От потребностей – до решений

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В чем нуждаются казахстанцы и чего они ждут от проектов, которые реализуют НПО по государственному социальному заказу.

Фото: kazpravda.kz

Масштабное исследование проводят специалисты общественного фонда «Десента» по заданию Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Проектом охватили все регионы страны, ведь его цель – оценить запросы и ожидания казахстанцев, чтобы на их основе формировать политику государства при написании лотов государственного социального заказа и планов грантового финансирования НПО. Иными словами, какого рода проекты третьего сектора действительно полезны обществу здесь и сейчас, а значит – нуждаются в финансировании.

В рамках подготовки к исследованию специалисты «Десенты» изучили предыдущий подобный опыт, затем провели первый этап своей работы - интервью экспертов, чье мнение может оказать существенное влияние на постановку задачи и интерпретацию результатов. В таком качестве выступили работники государственных органов, непосредственно взаимодействующие с населением и трудовыми коллективами, представители неправительственного сектора, научного сообщества, журналисты.

Именно эксперты дали первую базу для размышлений – до каких тем сузить исследование. На этот раз решили охватить самые волнующие блоки - образование, здравоохранение, занятость, социальную защиту, жилищные условия и работу коммунальных служб, безопасность, защиту окружающей среды, отдых и досуг.

Самый массовый этап проекта - анкетирование граждан. По научной методике была составлена специальная выборка из 2500 респондентов - по полу, этносу, возрасту, региону и месту проживания (город или село), чтобы после опроса, который вели на казахском и русском языках, получить полноценный срез.

«Казахстанцы неоднозначно реагировали на заполнение анкеты: кто-то проявлял себя очень активно и отмечал необходимость данного исследования, - отметила менеджер ОФ «Десента» Ольга Гуржей. - Меньшая часть не понимала, для чего и с какой целью проводится опрос, и как один человек может повлиять в целом на ситуацию в Казахстане».

После этого прошла работа в фокус-группах с участием жителей всех регионов, самих НПО, чтобы выработать ценные рекомендации: как проекты общественников при финансовой поддержке от государства смогут решить важные социальные проблемы на местах.

Итогом исследования станет большой аналитический отчет и так называемые Карты нужд и потребностей населения в разрезе каждого региона. Социологи нанесут на них данные о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных потребностей населения, рейтинг актуальных проблем, составят индекс комфортности регионов.

#НПО #финансирование

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