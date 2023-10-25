От сердца к сердцу

Певец внес значительный вклад в развитие национального музыкального искусства. Был солистом государственного ансамбля «Гульдер» и группы «АБК». Песни других композиторов в его исполнении и те, которые написал сам, давно стали хитами и вошли в репертуар коллег по цеху. Раскрытию его таланта на композиторском поприще (Медеу Арынбаев написал за четверть века около ста песен, 60 из них «ушли в народ») немало способствовала любимая женщина.

– В 1997 году мы с Айгуль (покойная супруга певца. – Ред.) купили фортепиано, и с тех пор я стал сочинять музыку, – рассказывает Медеу Арынбаев. – Так в 1998 году родилась моя первая песня «Дәурен-ай», чуть позже – «Өмір өзен», а дальше это стало моей второй профессией.

– У Медеу чистое и искреннее сердце, именно поэтому его пес­ни задевают потаенные струны души и доходят до самого серд­ца, – сказала Роза Рымбаева пос­ле исполнения написанной им композиции «Ардағым да сен».

По словам народной артистки, когда она впервые услышала эту песню, то вспомнила свое детство и степные просторы родного Восточного Казах­стана, и сердце защемило – так хотелось оказаться там.

Со стороны кажется, что путь на сцену у Медеу Арынбаева был безоблачным. В 1987 году выходец из Южно-Казахстанской области легко поступил в эстрадно-джазовую студию в Ташкенте. Талантливого студента здесь заметили сразу, и в следующем году он уже выступал на республиканском студенческом конкурсе вокалистов. Еще через год студент из Казахстана представлял Узбекскую ССР на Международном фестивале эстрадной песни «Иссык-Куль-89».

После окончания эстрадной студии вернулся в Казахстан и поступил на музыкальный факультет АГУ им. Абая. В 1992-м стал лауреатом конкурса молодых исполнителей «Жас қанат», а в следующем году на международном фестивале «Берега Прута» (Молдова) певец завое­вал Гран-при. Позднее Медеу Арынбаев стал дипломантом «Азия дауысы» и фестиваля в Памуккале (Турция).

Свой первый творческий вечер Медеу Арынбаев провел в 2003-м в Алматы. В 2007-м состоялся концерт под названием «Слова любви», после которого певец занялся выпуском своих сольных альбомов.

Сольный концерт «Айналай­ын, алтыным...», посвященный безвременно ушедшей жене, артист провел в 2012 году. Затем было долгое затишье – на целых 11 лет, и вот в октябре 2023 года состоялся новый концерт в Алматы. Чувствовалось, что артист соскучился по залу, где есть только двое – он и его преданный зритель. Концерт, который он вел сам, шел три часа без антракта.