От сердца к сердцу

Свежий выпуск
585
Галия Шимырбаева

Заслуженный артист республики, член Союза композиторов Казахстана Медеу Арынбаев отмечает в этом году двойной юбилей – 35-летие первого выхода на сцену и 25-летие композиторского творчества.

фото организаторов

Певец внес значительный вклад в развитие национального музыкального искусства. Был солистом государственного ансамбля «Гульдер» и группы «АБК». Песни других композиторов в его исполнении и те, которые написал сам, давно стали хитами и вошли в репертуар коллег по цеху. Раскрытию его таланта на композиторском поприще (Медеу Арынбаев написал за четверть века около ста песен, 60 из них «ушли в народ») немало способствовала любимая женщина.

– В 1997 году мы с Айгуль (покойная супруга певца. – Ред.) купили фортепиано, и с тех пор я стал сочинять музыку, – рассказывает Медеу Арынбаев. – Так в 1998 году родилась моя первая песня «Дәурен-ай», чуть позже – «Өмір өзен», а дальше это стало моей второй профессией.

– У Медеу чистое и искреннее сердце, именно поэтому его пес­ни задевают потаенные струны души и доходят до самого серд­ца, – сказала Роза Рымбаева пос­ле исполнения написанной им композиции «Ардағым да сен».

По словам народной артистки, когда она впервые услышала эту песню, то вспомнила свое детство и степные просторы родного Восточного Казах­стана, и сердце защемило – так хотелось оказаться там.

Со стороны кажется, что путь на сцену у Медеу Арынбаева был безоблачным. В 1987 году выходец из Южно-Казахстанской области легко поступил в эстрадно-джазовую студию в Ташкенте. Талантливого студента здесь заметили сразу, и в следующем году он уже выступал на республиканском студенческом конкурсе вокалистов. Еще через год студент из Казахстана представлял Узбекскую ССР на Международном фестивале эстрадной песни «Иссык-Куль-89».

После окончания эстрадной студии вернулся в Казахстан и поступил на музыкальный факультет АГУ им. Абая. В 1992-м стал лауреатом конкурса молодых исполнителей «Жас қанат», а в следующем году на международном фестивале «Берега Прута» (Молдова) певец завое­вал Гран-при. Позднее Медеу Арынбаев стал дипломантом «Азия дауысы» и фестиваля в Памуккале (Турция).

Свой первый творческий вечер Медеу Арынбаев провел в 2003-м в Алматы. В 2007-м состоялся концерт под названием «Слова любви», после которого певец занялся выпуском своих сольных альбомов.

Сольный концерт «Айналай­ын, алтыным...», посвященный безвременно ушедшей жене, артист провел в 2012 году. Затем было долгое затишье – на целых 11 лет, и вот в октябре 2023 года состоялся новый концерт в Алматы. Чувствовалось, что артист соскучился по залу, где есть только двое – он и его преданный зритель. Концерт, который он вел сам, шел три часа без антракта.

#музыка #концерт #юбилей #творчество #Медеу Арынбаев

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Когда мечты сбываются
Все лучшее – к празднику
В Нацгвардии отметили День Республики
Труд на ниве духовности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]