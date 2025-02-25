От Томашув-Мазовецка до «Медеу»

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Аскар Султан

Насыщенной выдалась прошедшая неделя для казахстанских конькобежцев

фото Юрия Беккера, фото International Skating Union via Getty Images

Вначале более 100 спортсменов из пяти областей и двух городов страны разыграли медали на Кубке Казахстана и чемпионате страны на высокогорном катке «Медеу» в Алматы, а в минувшие выходные отличные результаты на международной арене показали и наши лидеры в этом виде спорта.

Начнем с приятных известий из Польши, из городка Томашув-Мазовецк, где проходил предпоследний этап розыгрыша Кубка мира сезона-2024–2025 (World Cup Speed Skating) и где наши конькобежцы завоевали сразу две награды высокого достоинства.

Прежде всего отметим успех одного из лидеров национальной сборной Казахстана Евгения Кошкина, который порадовал любителей спорта страны завоеванной золотой медалью на дистанции 500 м. В забеге с сильнейшими спортсменами мира казахстанец опередил серебряного призера Олимпийских игр 2022 года канадца Лорена Дюбреля, в итоге довольствовавшегося «серебром», а также еще одного участника Олимпийских игр, польского конькобежца Марека Канья, который получил «бронзу».

Это уже вторая крупная награда Евгения Кошкина за короткое время. Ранее, напомним, он завоевал серебряную медаль на 9-х зимних Азиатских играх в Харбине (Китай). Помимо прочего, его победа стала первой для Казахстана на Кубке мира за 14 лет. В последний раз отечественные спорт­смены поднимались на пьедестал данного мирового турнира в командном спринте в 2011 году.

Успешно в Томашув-Мазовецке выступила и женская сборная Казахстана по конькобежному спорту, которая хоть и финишировала в командном спринте на пятом месте, но все же по итогам участия на трех этапах Кубка мира нынешнего сезона (именно так суммируются результаты в этой дисциплине) завоевала бронзовые медали. Очередную награду стране принесли Надежда Морозова, Кристина Силаева и Дарья Важенина. Победителем же по сумме трех этапов стала национальная команда Польши, а «серебро» – в активе канадских спортсменок.

Ну а теперь несколько слов о нацио­нальных первенствах республики, прошедших на «Медеу». Мы уже сообщали итоги розыгрыша Кубка Казах­стана, а теперь перечислим имена тех, кто показал наилучшие результаты в чемпионате страны.

В командном спринте среди женщин первое место взяла дружина из Астаны в составе Алины Даурановой, Енлик Жардембеккызы и Екатерины Шабасовой. Вторыми в этой дисциплине стали представители Павлодарской области, а третьими – из Северо-Казахстанской. В командном спринте у мужчин победили костанайцы Андрей Семенов, Роман Биназаров и Александр Кленко, которые опередили занявших второе место представителей Астаны и ставшую третьей команду «Алматы-1».

В масс-старте среди представительниц прекрасной половины человечества сильнейшей стала Алина Дауранова, а второе и третье места заняли североказахстанки Алина Шумекова и Мария Кузнецова. У мужчин в этой дисциплине не было равных Виталию Щиголеву (СКО), вторым к финишу пришел Абдумалик Аскар (Алматы), а третьим – Нуралы Акжол (Астана).

В командной гонке среди женщин вновь не было равных конькобежцам из Астаны, где «золото», помимо Алины Даурановой и Екатерины Шабасовой, на этот раз взяла и Диана Бачурина, «серебро» досталось дружине из СКО, а «бронза» – Павлодарской области. У мужчин первой стала команда «Астана-1» (Демьян Гаврилов, Нуралы Акжол и Багдаулет Сагатов), опередившая команды «Астана-2» и «Костанайская область-1». И наконец, в гендерной гонке (мужчина и женщина) «золото» взяла команда «Астана-1» (Айзада Рымбек и Демьян Гаврилов), «серебро» у дружины «Павлодарская область-2» и «бронза» у «Северо-Казахстанская область-2».

#Спорт #Медеу #конькобежцы #Томашув-Мазовецк

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