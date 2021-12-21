От торговли до транспортировки газа

В Ашхабаде состоялось 11-е заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Сопредседателями встречи стали заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджов.

Члены комиссии обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства. В том чис­ле рассмотрены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и коммуникаций, финансов и инвестиций, сельского, водного хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, культуры и туризма, здравоохранения, образования и науки, а также транспортировки газа.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, Туркменистан является одним из важных торговых партнеров Казах­стана в Центральной Азии. Итоги 11 месяцев свидетельствуют о динамичном росте взаимной торговли.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.