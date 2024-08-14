От традиций к новаторству

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Игорь Прохоров

В Национальном музее представили новую книгу ювелира и реставратора Берика Алибая

фото Игоря Бургандинова

На страницах книги автор рассказывает о главном деле своей жизни – ювелирном искусстве. Работы Берика Алибая известны своим уникальным стилем, сочетающим традиционные казахские мотивы и современные дизайнерские решения.

– Я начал работать над книгой два года назад. Повествование начинается с описания изделий, автором которых был еще мой дед-ювелир, а заканчивается теми, что создали мои ученики. В будущем я бы хотел выпустить еще одну книгу о технологии создания ювелирных изделий, о технике нанесения узора, – говорит Берик Алибай – член Союза дизайнеров и Союза художников РК, обладатель Бриллиантового ордена «Заслуженный ювелир» Международного мемориального фонда Карла Фаберже.

О значении творчества Берика Алибая рассказала доктор исторических наук Шайзада Токтабаева:

– Мастер представляет миру традиционное ювелирное ремесло казахского народа и вносит бесценный вклад в развитие нашей культуры. Его авторские работы хранятся в музеях страны, у частных коллекцио­неров и в зарубежных галереях. Берик Алибай занимается преподавательской деятельностью, проводит мастер-классы и семинары. Он вдохновляет молодых мастеров продолжать традиции казахского ювелирного искусства.

Изучая биографию мастера, художник Ералы Оспан­улы узнал, что Берик Алибай работал реставратором.

– Он не только современным искусством занимается, но и скифские котлы реставрировал! Это говорит о том, что у него очень глубокие познания – не только от традиций деда, но благодаря своему опыту.

В свое время Берик Алибай был руководителем отдела реставрации металлических, деревянных, кожаных и костяных изделий Центра консервации и рес­таврации Национального музея. Мастер реставрировал многие экспонаты, и их новая жизнь продолжилась в экспозициях музея.

На организованной в рамках презентации выставке было представлено 158 авторских изделий ювелира. Среди них – декоративные ордена, седла, головные уборы, скипетры, мужские ремни, холодное оружие. На выс­тавке также можно увидеть саукеле – головной убор невесты, выполненный мастером для своей дочери. Для его изготовления использован бархат, вышитый золотом, серебром, жемчугом, нижний край его отделан дорогими мехами. Считалось, что чем выше саукеле, тем в большем уважении к традициям была воспитана девушка.

Особый интерес посетителей вызывают женские ювелирные изделия. Все они связаны с образом жизни, бытом, традициями и воплощают веру в то, что металл и камни могут защитить от болезней, нищеты и зла. Национальные ювелирные украшения могут многое рассказать о своем владельце: возраст, социальный статус и даже наличие детей.

Сегодня интерес к ювелирным изделиям в национальном стиле продолжает расти. Национальные сереб­ряные браслеты, кольца, серьги и ожерелья мастера Берика Алибая очень по­пулярны среди казахстанских женщин.

Золотых и серебряных дел мастер, с детства впитавший в себя традиции народного искусства, родился в 1964 году в селе Кызыл-сай Меркенского райо­на Жамбылской облас­ти. Окончил Алматинское художественное училище им. Н. В. Гоголя и Казахскую национальную академию искусств им. Т. К. Жургенова. С 1989 года – активный участник республиканских, всесоюзных и международных выставок, Дней культуры Казахстана за рубежом.

#Нацмузей #реставратор #ювелир #Берик Алибай

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