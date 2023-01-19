От "управления средствами" к "управлению результатами": премьер поставил задачи по развитию бюджетной системы РК

Правительство , Экономика
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Алихан Смаилов указал на необходимость ускорить доведение бюджетных денег до реального сектора экономики.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Вопросы бюджетного планирования, улучшения налогового и таможенного администрирования, цифровизации и совершенствования законодательства в финансовой сфере обсудили на заседании коллегии Министерства финансов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Глава ведомства Ерулан Жамаубаев доложил, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,1%. Основные показатели отмечены положительной динамикой.

Так, доходы госбюджета перевыполнены на 4,4% (15,7 трлн тг), что позволяет в полном объеме выполнять социальные обязательства перед населением и финансировать программы развития во всех отраслях и сферах. Расходы госбюджета исполнены на 98%.

В рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы в конкурентную среду передано 367 объектов (общая сумма продажи – 308 млрд тг) из 675, остальные находятся на торгах, предпродажной подготовке либо реорганизованы. Благодаря данной работе доля государства в экономике республики должна снизиться до 14% к 2025 году.

На заседании с участием депутатов Мажилиса и Сената Парламента РК, отраслевых организаций также выступили вице-министры финансов и председатель Общественного совета по государственным финансам РК.

Премьер-министр отметил, что главными приоритетами Министерства по-прежнему остаются увеличение доходной части бюджета и принятие мер по обеспечению его сбалансированности и стабильности. При этом, по его словам, отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами необходимо выстраивать на основе сервисной модели с повсеместным внедрением цифровизации.

«Нужно в полном объеме осуществить интеграцию налоговой и таможенной систем. Представители бизнес-сообщества должны на деле ощутить положительный эффект от внедрения таможенного контроля по принципу «одного окна», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что комплексное обновление налогового и таможенного администрирования в рамках разработки нового Налогового кодекса требуется проводить в тесном сотрудничестве с НПП «Атамекен» и экспертами.

Следующей важной задачей Алихан Смаилов назвал повышение эффективности и прозрачности бюджетной системы. В частности, должна быть обеспечена четкая привязка госпланирования к расходам, а для сокращения непродуктивных трат – усилена финансовая дисциплина администраторов бюджетных программ.

При этом, по его словам, требуется наделить первых руководителей министерств и акиматов большей оперативной самостоятельностью, а также повысить их ответственность с целью получения максимального социально-экономического эффекта.

«Основной посыл – это переход от «управления бюджетными средствами» к «управлению результатами». Надо повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов, в том числе за счет автоматизации и цифровизации. Все это требуется предусмотреть в рамках нового Бюджетного кодекса», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр указал, что важной составляющей бюджетного процесса является и оптимизация расходов. Так, за 2019-2022 годы уже была проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тг.

«Особое внимание нужно уделять непродуктивным расходам. Это затраты на проведение семинаров, конференций, форумов, исследований, приобретение автотранспортных средств, офисной мебели и канцелярских товаров», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также отметил важность работы по противодействию теневой экономике. В этом направлении необходимо провести поэтапное и своевременное внедрение Всеобщего декларирования, что позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет.

Кроме того, немаловажной задачей является принятие мер по противодействию незаконному выводу средств из страны. Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время Правительством ведется разработка соответствующего законопроекта.

«Нужно регламентировать все процедуры и выработать конкретные механизмы по стимулированию возврата незаконно вывезенных капиталов, при этом способствующие этому причины и условия должны быть устранены. В марте закон должен быть внесен в Мажилис Парламента РК», — сказал он.

В заключение премьер-министр указал на необходимость ускорить доведение бюджетных денег до реального сектора экономики, продолжить работу по совершенствованию процесса госзакупок, увеличению доли частного сектора в экономике и ее демонополизации, а также в обозначенные сроки завершить организационно-техническую подготовку к введению института банкротства физических лиц.

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