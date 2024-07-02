От вдохновения к откровению

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Фархат Тамендаров

Очередной номер журнала «Простор» знакомит с творчеством известных и начинающих литераторов

фото из архива "КП"

Открывается номер повес­тью Геннадия Доронина «Прощание с Большой Михайловской», публикация которой посвящена 225-летию гения русской словесности Александра Сергеевича Пушкина. Это повествование о памятных пушкинских местах в Уральске и Оренбуржье, куда поэт отправился собирать материал для «Истории Пугачева», а привез по душевной склонности еще и «Капитанскую дочку». Автор пишет и о «Пушкиниане» известного казахстанского графика Альберта Гурьева, работы которого украсили страницы журнала.

На цветной вклейке помещены репродукции картин известных художников с сюжетами из жизни поэта, а также стихотворения представителей «пушкинской плеяды» – Петра Вяземского, Евгения Баратынского, Ивана Мятлева, Константина Батюшкова, Николая Языкова, Вильгельма Кюхельбекера. Недавно найденному последнему прижизненному портрету Пушкина кисти художника Ивана Линева посвятил свое стихотворение современный казахстанский поэт Сагин-Гирей.

В рубрике «Наши даты» редакция отмечает столетие поэта, кавалера ордена Александра Невского Леонида Скалковского. Подборку его стихов предваряет статья Любови Шашковой «Призван в поэты войной». Тему войны и солдатского долга продолжает повесть молодого талантливого писателя Сергея Ахметова «Срочники», уводящая нас на границу СССР в последние мирные дни июня 1941 года.

Статья Игоря Крупко «Век прозрения» посвящена культурно-просветительской встрече в честь 88-летия выдающегося поэта, исследователя, дипломата, президента Международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», директора Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова со школьниками и студенческой молодежью, на которой была презентована книга «Век прозрения».

Поэтический ряд в журнале представлен стихами Акберена Елгезека в переводе Рены Жумановой, которая сопровождает их статьей «Кончиком пера писать мне песню…» – это первый оригинальный обзорный аналитический этюд о ярком казахском поэте на русском языке. Будут интересны читателям и стихотворные опыты участников конкурса «Розы и полынь», объявленного редакцией в честь 80-летия большого поэта Владимира Гундарева.

В разделе «Проза» опубликован фрагмент метаромана Анатолия Кима «Остров Ионы», блистательный анализ его творческого метода дает в «Просторе» литературовед Наталия Стеблюк. Этой публикацией редакция поздравляет выдающегося русского писателя с 85-летием! Имя Анатолия Андреевича Кима тесно связано с казахстанской культурой: он переводчик книг казахских классиков Абдижамила Нурпеисова, Абиша Кекилбаева, Дукенбая Досжана, Оралхана Бокеева, Толена Абдика, нового безкупюрного перевода эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая», сценарист фильма «Сестра моя Люся» режиссера Ермека Шинырбаева о своем чимкентском детстве в депортированной с Дальнего Востока корейской семье.

Редакция продолжает знакомить с неопубликованной ранее рукописью Герольда Бельгера «Мимоходом» и эссе, которые пришли на литературный конкурс «Вольные строки». Из статьи Натальи Горячевой «От вдохновения к откровению» читатели узнают об уникальном концерте трех признанных мастеров – скрипача и дирижера Марата Бисенгалиева, пианиста Алима Бейсембаева и виолончелиста, дирижера Эльдара Сапараева, который прошел на сцене Казахского национального театра оперы и балета. Статья искусство­веда Баян Барманкуловой посвящена творчеству художника Ибрагима Кубекова.

Также в номере публикуются окончание повести Елены Клепиковой и Ксении Земсковой «Между снегом и дождем», повесть Фархата Тамендарова «Гончие псы», рассказы Исмаилжана Иминова и Турсынбека Токина.

#культура #литература #проза #журнал #Простор

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