Для абитуриентов распахнули двери Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи

Фото: Минобороны

Прием документов ведется с 15 по 31 июля, а вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 августа. Они включают профессионально-психологический отбор, окончательное медицинское освидетельствование, проверку физической подготовленности и прохождение мандатной комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

По информации ведомства, с текущего года подачу документов возможно осуществить через личный кабинет на портале «Электронного правительства» (e-Gov), что делает процесс более доступным и удобным.

Учебные программы подготовки будущих офицеров охватывают основные военные специальности — от командных и технических до инженерных направлений.

Курсанты военных учебных заведений обучаются по государственным образовательным программам сроком четыре года, обеспечиваются бесплатным проживанием, денежным довольствием, питанием, вещевым имуществом и медицинским обслуживанием.

Для поступления в военный вуз гражданам необходимо обратиться в местный орган военного управления по месту жительства, пройти специальную проверку, а также предоставить результаты ЕНТ.

Среди курсантов, зачисленных на первый курс, проводится отбор на обучение в военных вузах ближнего и дальнего зарубежья. Желающие учиться за границей проходят тест на знание языка обучения и рейтинг результатов ЕНТ.

В военных учебных заведениях созданы все условия для учебы, физической подготовки и профессионального роста. По завершении обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант», выдается диплом государственного образца с академической степенью «бакалавр», а также предоставляется гарантированное трудоустройство в рядах Вооруженных сил.

Обучение в военном вузе — это не только получение востребованной профессии, но и гарантии трудоустройства, обеспеченность жильем и стабильность с первых лет службы, подчеркнули в Минобороны.