Отделаются штрафами?

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором учащиеся школы села Жапек-батыра Илийского района устроили групповое побоище. На кадрах несколько десятков ребят нападают на своих сверстников, жестоко избивают их, в том числе лежащих на земле. По данным авторов публикации, четверо подростков попали в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области. По информации стражей порядка, массовая драка произошла 29 ноября после ссоры между двумя школьниками. На видео – ученики 9-го и 10-го классов.

– Данный факт был незамедлительно зарегис­трирован в районной полиции по статье 293 Уголовного кодекса РК «Хулиганство», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. – Проводятся необходимые следственные действия.

Все участники инцидента установлены, виновников привлекут к административной ответственности. В отношении родителей несовершеннолетних составлены 17 протоколов по статье 435 КоАП РК, а также по статье 127 КоАП РК («Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов»). В данный момент с участниками конфликта проводится профилактическая воспитательная работа с прив­лечением психологов.

В полиции не подтвердили госпитализацию пострадавших подростков. По их данным, в ходе драки только двое ребят получили легкие травмы.

Тем временем пользователи соцсетей требуют более сурового наказания для нарушителей общественного порядка. По их словам, необходимо судить проявивших безмерную жестокость хулиганов, чтобы неповадно было впредь устраивать подобные разборки. Ведь по той же статье 293 УК РК, хулиганство, совершенное группой лиц, наказывается штрафом в размере до 5 000 МРП (свыше 17 млн тенге) либо лишением свободы на срок до пяти лет.