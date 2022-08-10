Отдых совместили с учебой

Победители олимпиад отдохнут в летнем лагере. Такую возможность детям предоставил городской бюджет. На участие победителей олимпиад в учебно-тренировочных сборах в казне предусмотрели 60 млн тенге.

Почти 200 школьников смогут провести 10 дней на природе, насладившись отдыхом, который чередуется с углубленными занятиями по профильным предметам.

По информации директора цент­ра «Дарын» города Шымкента Раушан Джереновой, в минувшем учебном году ученики городских школ выиграли 48 медалей на республиканских и международных олимпиадах: 9 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых. На естественно-математические науки приходится 17 призовых мест, на общественно-гуманитарные предметы – 31. Путевки в лагерь также получили победители городских и районных олимпиад. Все они относятся к категории одаренных детей.

Ученики, которым ближе предметы естественно-математического направления, на учебно-тренировочные сборы отправились в Нур-Султан, а для одаренных детей-гуманитариев впервые запущен лагерь «Шымкент Дарыны Кемп». Отдых для них организован на базе одного из домов отдыха, расположенного в ущелье Бургулюк. Сюда же пригласили педагогов, чьи подопечные стали победителями республиканских и международных олимпиад. Учителя на договорной основе работают тренерами, ежедневно проводя занятия для талантливых школьников.