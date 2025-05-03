В Казахстане приняты важные изменения в правила закупочной деятельности субъектов естественных монополий. Нововведения направлены на усиление поддержки отечественных производителей и создание благоприятных условий для их участия в конкурсах на поставку товаров, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики РК

Согласно приказу заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года № 15, в правила осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утверждённые приказом от 13 августа 2019 года № 73, внесено положение об условном ценовом преимуществе для отечественных товаропроизводителей. Теперь при рассмотрении заявок конкурсная комиссия будет применять 10-процентное условное снижение ценового предложения в пользу казахстанских компаний.

Этот шаг призван повысить конкурентоспособность отечественного бизнеса и стимулировать его участие в государственных конкурсах, особенно в свете масштабной модернизации жилищно-коммунального сектора, создающей стабильный и долгосрочный спрос на продукцию.

Дополнительные меры поддержки закреплены в приказе от 24 декабря 2024 года № 109.

В рамках второго этапа реформирования правил закупок предусмотрены следующие изменения:

• внедрение двухэтапной процедуры закупок: первый этап — конкурс исключительно среди отечественных товаропроизводителей;

• при отсутствии победителя на первом этапе — открытый конкурс среди всех поставщиков;

• сокращение сроков закупочных процедур для ускорения поставок.

Внедрение новых механизмов позволит обеспечить прозрачность закупок и предоставит казахстанским предприятиям реальные конкурентные преимущества. Это создаёт фундамент для устойчивого роста национального производства, развития промышленности и появления новых рабочих мест.