Отечественный производитель пожаловался на Magnum

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Свое недовольство предприниматель высказал на совещании с участием главы комитета торговли МТИ Ернура Жаутикбаева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В совещании приняли участие более 100 отечественных производителей, представители МИО и более 50 крупных торговых сетей, таких как Magnum Cash&Carry, Small&Skif, региональные торговые сети и представители ОЮЛ «Союз торговых сетей», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ

По данным заместителя председателя Союза торговых сетей Ерлана Жайлаубай, доля торговых сетей в розничной торговле страны составляет 30%. В Алматы, Шымкенте и Астане этот показатель достигает 50-60%. В регионах страны основную долю в розничной торговле занимают традиционная торговля и ярмарки. По данным региональных департаментов торговли и защиты прав потребителей, представленность местных товаров в торговых сетях составляет более 50%.

«Наша торговая сеть поддерживает отечественные товары. В настоящее время 85% товаров в наших сетях произведены в Казахстане. У нас есть отдел, который отвечает за ассортимент. Мы распределяем квоты, исходя из ассортимента товаров», — сообщил представитель сети Magnum Cash&Carry Евгений Жылников.

Представитель сети Small&Skif Светослав Латинин отметил, что у их сети нет препятствий для размещения товаров на полках.

«Мы не ставим особых требований для отечественных производителей. Единственные требования — это сертификация и упаковка. У нас есть полки для фермерских товаров. В целом, процесс заключения договора между производителем, поставщиком и нами занимает в среднем 2 недели», — отметил он.

Замглавы Союза торговых сетей Ерлан Жайлаубай подчеркнул, что ритейлеры активно поддерживают Made in KZ.

Тем не менее, в ходе встречи представители отечественных производителей выразили обеспокоенность. Предприниматель Нұртаc Жалладдин рассказал, что его предприятие производит трикотажные изделия в Шымкенте.

«Наши товары есть в сети «Small», но с «Magnum» мы не можем заключить договор с 2021 года. Они необоснованно отказываются, придумывая различные отговорки», – говорит он.

Выслушав требования отечественных производителей, зампредседателя Комитета торговли Ернур Бөкенбайұлы сообщил, что торговые сети, нарушающие законодательство и не предоставляющие приоритет отечественным производителям, будут подвергаться административным мерам.

Ранее департамент комитета в Мангистауской области привлек торговую сеть, которая безосновательно отказалась разместить товар предпринимателя на полке, к адмответственности, наложив через суд штраф.

#товары #МТИ #торговая сеть #Made in KZ

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