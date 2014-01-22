Открылся форум в Давосе

Политика
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Как сообщил накануне форума его основатель Клаус Шваб, ожидается, что в нынешнем году в дискуссиях примут участие свыше 2 500 представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций из 100 стран. Международная повестка ВЭФ затронет вопросы G20 и работу БРИКС. Кроме того, будут обсуждены различные аспекты глобальной энергетической безопасности. 

Как рассказал Клаус Шваб, в нынешнем году программа сессии сфокусирована на четырех основных темах – влияние инноваций на современную жизнь, перспективы глобального развития, участие гражданского общества в экономических процессах, вопрос «девяти миллиардов», связанный с ростом численности населения.

Печальная сирийская статистика

Правительство Сирии обнародовало данные об экономическом ущербе, понесенном страной в результате гражданской войны. Как сообщает ИТАР-ТАСС, соответствующая информация была опубликована в государственной газете «Аль-Ватан».

Вице-премьер Омар Галаванджи сообщил изданию, что общий материальный ущерб, по оценкам правительства, составил около 21,6 млрд. долларов. Годом ранее в феврале 2013-го данный показатель равнялся 14 млрд. долларов.

Экономика Сирии серьезно подорвана войной, продолжающейся уже почти три года, а также экономическими санкциями, введенными против действующего режима. Некоторые населенные пункты в ходе боевых действий либо сильно пострадали, либо были практически уничтожены. Серьезным разрушениям, в частности, подвергся город Алеппо, считавшийся экономической столицей страны.

Всего за время боевых действий были убиты более 130 тыс. человек, еще несколько миллионов остались без крова над головой и стали беженцами.

Евросоюз отправит в ЦАР войска

06 Министры финансов стран – членов Евросоюза согласились на направление войск в Центральноафриканскую республику, сообщает Reuters.

На встрече в Брюсселе они одобрили решение направить в ЦАР 500 европейских военнослужащих, которые должны будут помочь 1 600 французским солдатам и офицерам стабилизировать ситуацию в стране. По всей видимости, в состав контингента войдут военнослужащие из Эстонии, Литвы, Словении, Финляндии, Бельгии, Польши и Швеции. Перед их отправкой в ЦАР миссию должен одобрить Совет Безопасности ООН.

Как сообщает Agence France-Presse, руководители европейских финансовых ведомств также выделили полмиллиарда долларов в качестве помощи ЦАР в 2014 году. Ожидается, что эти средства пойдут на гуманитарные проекты и преодоление последствий экономического коллапса.

Центральноафриканская республика уже более года находится в состоянии хаоса и вялотекущего этно-религиозного конфликта, на фоне которого президент Мишель Джотодия был вынужден подать в отставку. В ЦАР фактически отсутствуют легитимные органы власти, а ситуация находится под контролем отдельных вооруженных группировок, преследующих собственные цели.

С Ирана снимаются санкции

Соединенные Штаты и Евросоюз объявили о снятии части санкций с Ирана, сообщает Reuters. Такое решение было принято после того, как власти страны заявили о приостановке работы центрифуг для обогащения урана в рамках выполнения соглашения о замораживании ядерной программы.

Снятые с Ирана санкции касаются в первую очередь экспорта нефти, а это – одна из основных статей дохода страны. Кроме того, Евросоюз снял запрет на торговлю золотом и драгоценными металлами с правительством, госучреждениями и ЦБ Ирана.

Договоренность о том, что Иран заморозит на полгода ядерную программу, была достигнута на переговорах Тегерана и «шестерки» стран – международных посредников в ноябре 2013 года. 20 января иранские власти объявили о начале выполнения условий соглашения – приостановке обогащения урана. Ожидается, что в начале февраля Тегерану будет предоставлен доступ к первой части его замороженных активов в зарубежных банках. 

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

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