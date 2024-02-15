В Maqsut Narikbayev University состоялось открытие научно-исследовательского центра MIND

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

Аналитический центр MIND объединяет научную мысль и практику в формате «Think & Do tank». Особенность формата «Think & Do tank» дает уникальную возможность не только давать рекомендации, но и действовать.

Видение MIND заключается в стремлении достижения целей устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе и мире в целом. Миссия MIND - объединять экспертов для прикладных исследований и обеспечивать достижение целей устойчивого развития. Ценности аналитического центра состоят в независимости проводимых исследований, порядочности, академической честности, коллаборации и партнерстве, открытости, вовлечении общественности и достижении результатов. Целями центра является проведение независимых прикладных исследований, повышение качества принятия стратегических решений, консультирование, налаживание партнерства и обеспечение институциональной устойчивости MIND.

MIND – это независимая фабрика идей, производящая непредвзятую аналитику. MIND будет опираться на потенциал профессорско-преподавательского состава Maqsut Narikbayev University.

Стоит отметить, что центр MIND также является совместным проектным офисом MNU и Сената Республики Казахстан, что обеспечивает связь широких слоев населения и бизнеса с законодательной ветвью власти и способствует разработке актуальных законодательных инициатив.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек во время своего выступления отметил актуальность работы с аналитикой и экспертизой в сложных геополитических, экономических и региональных условиях. Он заверил, что министерство науки и высшего образования готово поддержать проекты и инициативы научно-аналитического центра MIND.

В рамках мероприятия были презентованы результаты некоторых научных исследований MIND и в завершении была проведена экскурсия по научному центру, в ходе которой также были заключены партнерские соглашения с рядом международных организаций, государственных органов и квазигосударственных компаний.

Председатель Правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев в своей речи выразил благодарность всем участникам открытия научного центра, а также тем, кто посетил данное мероприятие.

«В настоящее время разработана новая стратегия развития университета, направленная на переход от преподавательского характера к исследовательскому характеру университета, что делает научный центр MIND неотъемлемой частью данной стратегии», - сказал он.

Руководитель аналитического центра MIND, Альтаир Ахметов, в своей речи подчеркнул, что MIND будет, по сути, реализовывать концепцию слышащего государства через вовлечение общественности, бизнеса и государственных органов в обсуждение проблем и в выработку совместных решений.

На церемонии открытия присутствовали представители аппарата правительства, центральных государственных органов, международных организаций и дипломатических представительств, местных исполнительных органов, аналитических центров, вузов и представители СМИ.