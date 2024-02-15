В Maqsut Narikbayev University состоялось открытие научно-исследовательского центра MIND

Образование
142
Айман Аманжолова
[email protected]

15 февраля 2024 года в Maqsut Narikbayev University состоялось открытие прикладного научно-исследовательского центра MIND (Maqsut Narikbayev Institute for Network and Development)

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

Аналитический центр MIND объединяет научную мысль и практику в формате «Think & Do tank». Особенность формата «Think & Do tank» дает уникальную возможность не только давать рекомендации, но и действовать.

Видение MIND заключается в стремлении достижения целей устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе и мире в целом. Миссия MIND - объединять экспертов для прикладных исследований и обеспечивать достижение целей устойчивого развития. Ценности аналитического центра состоят в независимости проводимых исследований, порядочности, академической честности, коллаборации и партнерстве, открытости, вовлечении общественности и достижении результатов. Целями центра является проведение независимых прикладных исследований, повышение качества принятия стратегических решений, консультирование, налаживание партнерства и обеспечение институциональной устойчивости MIND.

MIND – это независимая фабрика идей, производящая непредвзятую аналитику. MIND будет опираться на потенциал профессорско-преподавательского состава Maqsut Narikbayev University.

Стоит отметить, что центр MIND также является совместным проектным офисом MNU и Сената Республики Казахстан, что обеспечивает связь широких слоев населения и бизнеса с законодательной ветвью власти и способствует разработке актуальных законодательных инициатив.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек во время своего выступления отметил актуальность работы с аналитикой и экспертизой в сложных геополитических, экономических и региональных условиях. Он заверил, что министерство науки и высшего образования готово поддержать проекты и инициативы научно-аналитического центра MIND.

В рамках мероприятия были презентованы результаты некоторых научных исследований MIND и в завершении была проведена экскурсия по научному центру, в ходе которой также были заключены партнерские соглашения с рядом международных организаций, государственных органов и квазигосударственных компаний.

Председатель Правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев в своей речи выразил благодарность всем участникам открытия научного центра, а также тем, кто посетил данное мероприятие.

«В настоящее время разработана новая стратегия развития университета, направленная на переход от преподавательского характера к исследовательскому характеру университета, что делает научный центр MIND неотъемлемой частью данной стратегии», - сказал он.

Руководитель аналитического центра MIND, Альтаир Ахметов, в своей речи подчеркнул, что MIND будет, по сути, реализовывать концепцию слышащего государства через вовлечение общественности, бизнеса и государственных органов в обсуждение проблем и в выработку совместных решений.

На церемонии открытия присутствовали представители аппарата правительства, центральных государственных органов, международных организаций и дипломатических представительств, местных исполнительных органов, аналитических центров, вузов и представители СМИ.

#Астана #сотрудничество #университет #MaqsutNarikbayevUniversity #MIND

Популярное

Все
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
В экстремальных условиях принимала роды бригада «неотложки» в Туркестанской области
Зарплаты «мертвым душам»
Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журналиста в клевете завершилась штрафом
Опыт сосуществования и солидарности
Бывают ли кредитные чудеса?
Штрафом реку не спасешь
Демографический рост в Казахстане требует подготовки к новым вызовам в сфере образования
Медиаксперты предложили меры по решению вопросов, связанных с этикой работников СМИ
Инвестиционный держите шаг!
Величайшие фотографии дикой природы от National Geographic показали в Астане
В результате взрыва обрушилось здание магазина в Темиртау
К угрожающим рассылкам о «нападении» на казахстанские школы причастны жители стран СНГ
Жительница Жетісу родила тройню и стала многодетной мамой
Взрыв в магазине Темиртау: найдено тело женщины
Отменить экспортную пошлину на подсолнечник предлагает депутат Егизбаев
На «дистанционку» перевели школьников Астаны
Пациента с признаками инсульта фельдшеры доставили в больницу на санях в СКО
Пенсионные накопления казахстанцев «запустили в небо»
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
Жить надо по средствам
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Как изменилась численность казахстанцев за год
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Застройщик в халате
В приоритете – реальное производство
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
...А дома – лучше
Кандасы помогут выучить язык
А про надбавку позабыли
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

На «дистанционку» перевели школьников Астаны
Дуйсенова поручила оцифровать аттестацию педагогов
Ученые степени будут признаваться без подтверждения в стран…
Снова дома: школьников перевели на «дистанционку» в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]