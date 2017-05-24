​Открытость отношениям на пользу

Важным итогом переговоров министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объе­диненных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном, прибывшим в Астану с официальным визитом, стало подписание документа, позволяющего гражданам Казахстана посещать ОАЭ без визы сроком до 30 дней. Ранее у наших стран уже была договоренность об отмене виз для владельцев дип­ломатических паспортов, теперь же речь идет об отмене визовых требований для казахстанцев с обычными, общегражданскими, паспортами. Соглашение вступит в силу после проведения соответствующих внутригосударственных процедур.

Как подчеркнул Кайрат Абдрахманов, подписав этот протокол, Казахстан и ОАЭ достиг­ли существенного прорыва в консультациях по консульским вопросам. В свою очередь Абдалла бен Заид Аль Нахаян подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря неустанному вниманию обеих стран к развитию конструктивных двусторонних отношений. Эмиратский министр также отметил, что отмена визовых требований откроет большие перспективы для инвестиций, наращивания деловых связей и торгового обмена, увеличения туристических потоков.

Также по итогам переговоров в МИД РК был подписан меморандум между ТОО «Объединенная химическая компания» и компанией Mubadala, который предусматривает сотрудничество по проекту налаживания производства полиэтилена в Атырауской области.

– В ходе переговоров подтверж­дено намерение сторон целенаправленно расширять и углублять сотрудничество в сферах инвестиций, экономики и торговли... Кроме того, хочу обратить особое внимание, что в поле зрения двух внешнеполитических ведомств находятся вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визитов Главы нашего государства в ОАЭ, – отметил, подводя итоги встречи, Кайрат Абдрахманов.

В целом, как подчеркнул глава казахстанского МИДа, встреча в Астане позволила РК и ОАЭ «сверить часы» по актуальным международным вопросам, подтвердить готовность к тесному взаимодействию в рамках глобальных и региональных международных организаций, таких как ООН, ОИС, СВМДА и других.

Абдалла бен Заид Аль Нахаян также подчеркнул близость позиций наших стран в отношении понимания многих международных и региональных проб­лем. Министр иностранных дел ОАЭ особо поблагодарил Казахстан за его содействие в поиске мирного решения конфликта в Сирии путем организации в Астане переговоров. Он выразил благодарность нашей стране и за добрые усилия, которые предпринимаются во время непостоянного членства РК в Совбезе ООН, выразив на­дежду, что историческая миссия республики на этом посту будет успешно выполнена.

Еще одним важным направлением сотрудничества Казахстана и ОАЭ является выставка «ЭКСПО» – Эмираты намерены принять активное участие в ­ЭКСПО-2017 в Астане и вместе с тем сами готовятся к проведению аналогичной выставки в 2020 году в Дубае.