Открыты новые возможности
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Николай Николаев
На реализацию потенциальных возможностей алматинской молодежи и полноценное развитие талантов, профориентацию и консультации по вопросам трудоустройства направлен проект городского акимата по созданию комьюнити-центров. В 2024-м в мегаполисе был дан старт для работы восьми таких организаций (по числу городских районов), которые показали высокую результативность. Реализация проекта стала возможной благодаря утвержденной Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.