Открыты новые возможности

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Николай Николаев

На реализацию потенциальных возможностей алматинской молодежи и полноценное развитие талантов, профориентацию и консультации по вопросам трудоустройства направлен проект городского акимата по созданию комьюнити-центров. В 2024-м в мегаполисе был дан старт для работы восьми таких организаций (по числу городских районов), которые показали высокую результативность. Реализация проекта стала возможной благодаря утвержденной Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перс­пектив до 2030 года.

фото из архива "КП"

В Алматы в течение 2024 года 380 тыс. молодых людей приняли участие в 1,7 тыс. мероприя­тий: это лекции, семинары, экоакции, интеллектуальные игры, викторины, мастер-классы, спортивные турниры... Городские комьюнити-центры посетили свыше 112 тыс. человек, 12 тыс. получили консультации по трудоустройству и краткосрочным курсам, беседовали с психологами и юристами.

Изначально данный проект задуман как многофункциональный, подобные инициативы реализованы в США, Японии и других развитых странах. В комьюнити-центрах представителям молодежи оказывается психологическая и юридическая помощь, проводятся консультации по вопросам трудоустройства, реализации государственных программ, профориентации, обучения финансовой грамотности. Здесь проходят образовательные и культурные мероприя­тия, действуют танцевальные залы, звукозаписывающие студии и TikTok-зоны.

Молодые люди с удовольствием пользуются новыми возможностями, направленными на самореализацию. Своей активностью они подтолкнули городские власти к расширению проекта. В текущем году по поручению акима города количество комьюнити-центров будет доведено до 16 – по два в каждом районе.

Как отмечают завсегдатаи комьюнити-центров, на этой площадке можно знакомиться с активными сверстниками и дальше вместе претворять в жизнь интересные идеи, реализовывать стартапы. Это масштабный проект, призванный поддерживать инициативы молодежи. Центры помогают не просто трудоустроить молодых, но и направить их энергию в нужное русло. Учитывая современные тренды, они рвутся осваивать актуальные во всем мире направления, такие как IT-технологии и искусственный интеллект. Рынок труда быстро меняется, и молодежь желает идти в ногу со временем. А для этого необходимо иметь в шаговой доступности такие центры.

Помимо новых интересных и полезных знакомств, центры позволяют объединять усилия неравнодушных граждан и принимать участие в гуманитарных акциях, республиканских экологических мероприятиях под эгидой «Таза Қазақстан», «Бірлік спорт Fest» и других. С целью формирования у молодежи устойчивых основ экологичес­кого воспитания с прошлого года в каждом комьюнити-цент­ре установлены фандоматы казахстанского производства – аппараты для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок для их дальнейшей переработки. Такой подход подталкивает резидентов комьюнити-цент­ров активно пополнять ряды экорейнджеров, поддерживая мероприятия по защите окружающей среды, которые регулярно проводятся в мегаполисе.

#работа #Алматы #молодежь #трудоустройство

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