Сейчас повсеместно проходят мероприятия, призванные формировать у молодежи интерес к книгам и культуру чтения. Так, в Международном Таразском университете им. Ш. Муртазы состоялся рес­публиканский научно-методический семинар «Абай ақынды әлемі», посвященный 180-летию великого казахского просветителя, поэта и мыслителя. В областной школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей «Болашак» прошла презентация мобильной библиотеки. Теперь ребята имеют возможность знакомиться с литературными произведениями в аудиоформате, что расширяет школьникам доступ к новым изданиям и разнообразит досуг.

В рамках проекта «Аулие­ата – читающий регион» запланирована целая серия мероприятий о творчестве Абая, Бауыржана Момыш­улы, Абу Сарсенбайулы, Ильяса Есенберлина, Кадыра Мырза Али, Мекемтаса Мырзахметулы и других известных литераторов, чьи юбилеи отмечаются в Казахстане в этом году. Состоятся всевозможные конкурсы, творческие вечера, интеллектуальные викторины, научные конференции и фестивали. Разумеется, не остается без внимания и тема 80-летия Великой Победы.

– К сожалению, сегодня молодежь обращается к книгам крайне редко. Хотя в городах и селах региона работают 275 государственных библиотек. Их общий книжный фонд составляет более 3 миллионов 832 тысяч экземпляров, в том числе свыше 2 миллионов 128 тысяч изданий – на государственном языке. Только за прошлый год в книжные хранилища поступило порядка 76,5 тысячи экземпляров, – говорит директор Областной универсальной научной биб­лиотеки им. Ш. Уалиханова Эльмира Абдинова.

Специалист отмечает, что у населения также есть возможность воспользоваться и электронной базой. В нас­тоящее время продолжается­ работа над наполнением цифрового каталога изданий. Из общего числа книгохранилищ только Сары­озекская сельская библиотека Мойынкумского района пока остается не подключенной к Интернету.

Ежедневно персонал биб­лиотек трудится над привлечением читательской аудитории. В ряде учреждений предусмотрены бродкас­тинг-залы, релакс-зоны, образовательные и коворкинг-площадки. Сотрудники библиотек также работают над контентом для аккаунтов в соцсетях: регулярно сообщают о проводимых мероприятиях, организовывают их в режиме онлайн, постоянно пропагандируют литературу своего фонда. Напомним также, что 23 апреля в Казахстане празднуется Национальный день книги.

Нельзя не упомянуть еще один значимый проект – «Ел болып оқимыз», в рамках которого 2025-й объявлен Годом изучения наследия Бауыржана Момышулы. С целью популяризации творчества писателя уже состоялось 83 мероприятия (круг­лые столы, литературные вечера, информационные обзоры, тематические часы), в которых приняли участие более 1 900 читателей.

– Книги делают нас духовно богаче, опытнее и мудрее. В них мы находим ответы на многие актуальные вопросы, – заключила Эльмира Абдинова. – Это наши друзья и помощники, которые всегда рядом. Книги способны защитить, вдохновить и даже изменить жизнь. Если книга – это окно в другой мир, то библиотека – целая Вселенная.