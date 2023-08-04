Отличников в селах прибавится

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Жанат Сисекенова

Проект «БІЛІМ ALL» дал положительный эффект в Актюбинской области.

фото предоставлено проектом «БІЛІМ ALL»

Всего в регионе насчитывается 418 школ, из них 281 находится в сельской местности. В них обучаются 27,7% от общего числа учащихся. Контингент 204 малокомплектных школ составляет 14 585 учеников. К сети организаций образования, где гарантированный государственный норматив ниже установленной нормы, отнесены 66 школ, здесь занимается 3 131 учащийся. Это статистика областного управления образования. По ней наполненность сельских школ в 10 раз ниже, чем городских. В среднем на одну школу в отдаленных населенных пунктах приходится 163 ученика, тогда как на городскую – 973. При этом доля учащихся сельских школ с каждым годом уменьшается. В период с 2018 по 2021 год в области было закрыто 17 школ.

В большинстве сел единственным социальным объектом является школа, и в случае ее ликвидации происходит резкое снижение численности местного населения. Потому вопрос сохранения учебного заведения, пусть и ниже норматива, не сходит с повестки дня руководства области. Затронутая проблема характерна для всей страны. Низкая численность учащихся, низкая загруженность учителя в зависимости от наполняемости класса (7-8 часов) препятствуют решению кадровой проблемы. В малокомплектных школах региона работают 4 454 учителя, высшее образование имеют 80% из них, при этом 40% не имеют категории.

Для решения актуальной пробле­мы и был разработан пилотный проект «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ с применением цифровых технологий». Он был поддержан фондом «Қазақстан халқына», Фондом устойчивого развития образования, Министерством просвещения РК. В частности, проект предполагает восполнение дефицита кадров МКШ за счет виртуальных педагогов; разработку образовательной платформы, организацию онлайн-образования (кроме начального уровня) через лучших учителей высшей квалификации, повышение квалификации местных педагогов.

К проекту подключили 120 малокомплектных школ, 35 педагогов. Эксперимент начался с 4 510 учащихся 6–11-х классов. На первых порах онлайн-преподавание было бесплатным. Позже появилась возможность выплаты надбавок к заработной плате, для чего из местного бюджета выделено 4,9 млн тенге.

Независимые эксперты подтвердили эффективность виртуального обучения. На 12% улучшились знания по математике, физике, химии, биологии, английскому языку. В связи с чем планируется увеличить на 10% долю тех, кто может претендовать на обучение в организации образования для одаренных детей, а также участвовать в школьных олимпиадах.

В планах до 2025 года обновить материально-техническую базу 282 сельских школ. На сегодня эта работа выполнена по 114 школам, на что затрачено более 4 млрд тенге.

– В рамках данного проекта с 1 сентября предусмотрено качественное образование для учащихся 134 малокомплект­ных школ, укрепление материально-технической базы и повышение скорости Интернета. В 12 опорных школах региона будут оборудованы 386 кабинетов, – поделился руководитель управления образования области Жайык Султан.

Опыт актюбинцев Министерство просвещения РК намерено распространить по стране.

#Актюбинская область #программа #проект #школа #школьники #БІЛІМ ALL

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