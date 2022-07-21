Отмечен рост заболеваний

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в области Жетысу ухудшается.

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 328 случаев. Правда, в матрице оценки эпидемиологической ситуации область пока находится в «зеленой» зоне. Но за последние сутки зарегистрировано уже 64 случая.

Число заболевших COVID-19 растет по сравнению с последними двумя неделями. По сведениям департамента санитарно-эпидемиологического контроля по области Жетысу, только в городе Талдыкоргане за сутки зарегистрировано до 30 случаев КВИ. В рядах антилидеров также находятся Каратальский и Алакольский районы.

Между тем в регионе первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили уже 316 539 человек, второй – 305 115 человек. Первую дозу вакцины Pfizer получили 34 920 подростков, беременных женщин и кормящих матерей, вторую – 32 226 жителей региона.

Курс ревакцинации прошли 130 645 человек, повторную вакцинацию – 11 399.

В связи с участившимися фактами заболеваний представители санэпидемслужбы просят население по возможности соблюдать все необходимые требования, в том числе носить маски в мес­тах массового скопления людей. Особенно осторожными и внимательными следует быть представителям старшего поколения.