Отвечая на вызовы современности

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Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ
Как отметил в своем выступлении по итогам заседания СМИД исполнительный секретарь, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг воп­росов взаимодействия стран СНГ в международной сфере.
К наиболее важным и значимым можно отнести предложенные на рассмотрение казахстанской стороной и одобренные СМИД в узком составе проекты заявлений президентов государств Содружества.
В частности, участники заседания одобрили проект заявления глав государств Содружества по случаю 70-летия создания ООН.
– В проекте отмечается, что происходящие в мире процессы глобализации, новые вызовы и угрозы в первую очередь – религиозный экстремизм, терроризм, транснациональная организованная прес­тупность и другие настоятельно требуют адаптации ООН к новым реалиям, – сказал С. Лебедев.
Он подчеркнул, что в современной обстановке весьма актуален второй одобренный участниками Совета министров иностранных дел документ – заявление глав государств СНГ о борьбе с международным терроризмом.
– С этим страшным явлением, в наши дни затрагивающим практически всех членов мирового сообщества, успешно бороться можно только консолидируя общие усилия, – констатировал глава исполкома Содружества.
На заседании совета в расширенном составе был одобрен еще один документ, вынесенный на обсуждение белорусской стороной, – проект обращения глав государств в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. В этом обращении, как уточнил глава исполкома СНГ, речь шла о необходимос­ти объединения усилий мирового сообщества для предотвращения глобальных экологических угроз.
– В следующем году Содружест­во Независимых Государств будет отмечать четверть века своего существования, – напомнил С. Лебедев. – В связи с этим большое внимание на заседании министры уделили рассмотрению проекта плана мероприятий, посвященных 25-летию СНГ. Планируется, в частности, юбилейное заседание Совета глав государств СНГ, вероятнее всего, оно пройдет в Кыргызстане.
В рамках реализации плана также намечены международные научно-практические конференции, межгосударственные выставки, посвященные этому событию, форумы регионов государств – участников СНГ, XI Форум творческой интеллигенции стран Содружества.
Также на заседании СМИД одобрены проекты Плана мероп­риятий по реализации стратегии международного молодежного сотрудничест­ва государств СНГ до 2020 года, Плана мероприятий на 2016–2018 годы по реализации стратегии развития физической культуры и спорта государств СНГ до 2020 года. Рассмотрен вопрос реализации в 2016 году Межгосударственной программы «Культурные столицы содружества» в Турк­менистане.
– Реализация программы нап­равлена на укрепление культурных связей между государствами СНГ и создание благоприятного климата для экономического и политического сотрудничества государств Содружества, – отметил исполнительный секретарь СНГ.
Он сообщил, что по инициативе туркменской стороны на рассмотрение глав государств СНГ будет вынесено предложение объявить культурной столицей Содружества Независимых Государств в 2016 году город Дашогуз.
В целом в повестку дня заседания СМИД СНГ вошел 21 до­кумент. Рассмотрены проекты соглашений и договоренностей различного уровня в сферах деятельности следственных органов и пенитенциарных систем, военного сотрудничества, борьбы с терроризмом, экологического мониторинга, предотвращения и ликвидации ЧС, образования, физической культуры и спорта.
Одобренные проекты документов будут представлены на подписание сегодня на Саммите глав государств СНГ в поселке Бурабай Акмолинской области.

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