Отвечая на вызовы современности

Как отметил в своем выступлении по итогам заседания СМИД исполнительный секретарь, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов взаимодействия стран СНГ в международной сфере.
К наиболее важным и значимым можно отнести предложенные на рассмотрение казахстанской стороной и одобренные СМИД в узком составе проекты заявлений президентов государств Содружества.
В частности, участники заседания одобрили проект заявления глав государств Содружества по случаю 70-летия создания ООН.
– В проекте отмечается, что происходящие в мире процессы глобализации, новые вызовы и угрозы в первую очередь – религиозный экстремизм, терроризм, транснациональная организованная преступность и другие настоятельно требуют адаптации ООН к новым реалиям, – сказал С. Лебедев.
Он подчеркнул, что в современной обстановке весьма актуален второй одобренный участниками Совета министров иностранных дел документ – заявление глав государств СНГ о борьбе с международным терроризмом.
– С этим страшным явлением, в наши дни затрагивающим практически всех членов мирового сообщества, успешно бороться можно только консолидируя общие усилия, – констатировал глава исполкома Содружества.
На заседании совета в расширенном составе был одобрен еще один документ, вынесенный на обсуждение белорусской стороной, – проект обращения глав государств в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. В этом обращении, как уточнил глава исполкома СНГ, речь шла о необходимости объединения усилий мирового сообщества для предотвращения глобальных экологических угроз.
– В следующем году Содружество Независимых Государств будет отмечать четверть века своего существования, – напомнил С. Лебедев. – В связи с этим большое внимание на заседании министры уделили рассмотрению проекта плана мероприятий, посвященных 25-летию СНГ. Планируется, в частности, юбилейное заседание Совета глав государств СНГ, вероятнее всего, оно пройдет в Кыргызстане.
В рамках реализации плана также намечены международные научно-практические конференции, межгосударственные выставки, посвященные этому событию, форумы регионов государств – участников СНГ, XI Форум творческой интеллигенции стран Содружества.
Также на заседании СМИД одобрены проекты Плана мероприятий по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества государств СНГ до 2020 года, Плана мероприятий на 2016–2018 годы по реализации стратегии развития физической культуры и спорта государств СНГ до 2020 года. Рассмотрен вопрос реализации в 2016 году Межгосударственной программы «Культурные столицы содружества» в Туркменистане.
– Реализация программы направлена на укрепление культурных связей между государствами СНГ и создание благоприятного климата для экономического и политического сотрудничества государств Содружества, – отметил исполнительный секретарь СНГ.
Он сообщил, что по инициативе туркменской стороны на рассмотрение глав государств СНГ будет вынесено предложение объявить культурной столицей Содружества Независимых Государств в 2016 году город Дашогуз.
В целом в повестку дня заседания СМИД СНГ вошел 21 документ. Рассмотрены проекты соглашений и договоренностей различного уровня в сферах деятельности следственных органов и пенитенциарных систем, военного сотрудничества, борьбы с терроризмом, экологического мониторинга, предотвращения и ликвидации ЧС, образования, физической культуры и спорта.
Одобренные проекты документов будут представлены на подписание сегодня на Саммите глав государств СНГ в поселке Бурабай Акмолинской области.