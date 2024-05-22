Уголовную ответственность за онлайн-организацию секс-услуг введут в Казахстане

Сообщается, что проект соответствующего закона введет понятие проституции как возмездного оказания услуги сексуального характера, в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, Интернета для удовлетворения половой потребности другого лица путем полового сношения или иных действий сексуального характера.

«Предлагаемая редакция определения «проституция» позволит охватить такие виды проституции, в том числе с незаконным вовлечением в неё несовершеннолетних лиц, и в дальнейшем привлекать организаторов к ответственности по статьям 134, 308 и 309 Уголовного кодекса и 450 КоАП РК», – пояснили в Мажилисе.