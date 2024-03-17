Овечкин сократил до 53 голов отставание от Гретцки в НХЛ

Хоккей
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«Вашингтон» выиграл у «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: AP/ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу «Вашингтона».

Победный гол провел российский нападающий Александр Овечкин.

38-летний форвард довел до 841 число своих голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. А рекорд от канадца Уэйна Гретцки (894), таким образом, сократился до 53 голов.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #Уэйн Гретцки

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