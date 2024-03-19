Овечкин сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Дублем в ворота «Калгари Флэймз» отметился звездный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 842-ю и 843-ю шайбу в списке лучших снайперов НХЛ, сообщает Kazpravda.kz

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Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 51 гола в списке лучших снайперов в истории лиги, а матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 5:2 в пользу столичного клуба.

Всего в текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина 52 очка по системе гол+пас в 64 матчах.

На данный момент «Вашингтон» набрал 75 очков в 67 проведенных играх и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ, продолжая борьбу за плей-офф.