Овощ «поселили» на хлебном поле

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Бек Нигметов

На крутой, не лишенный риска поворот отлаженного годами производства решились в ТОО «Домбыралы Астық» Аккольского района Акмолинской области.

фото из архива "КП"

Ранее предприятие имело статус фермерского хозяйства, специализировалось только на выращивании зерновых культур. Последними было занято 2 300 га. Сказать, что фермерам удавалось на них получать обильные урожаи, нельзя. Земли в этих местах богарные, и в среднем с каждого гектара местные хозяйства района намолачивают 10 центнеров. С таким результатом о серьезных инвестициях в производство и дальнейшем развитии можно только мечтать. Поэтому в 2022 году было принято решение о диверсификации производства – переходе на выращивание овощей.

Как рассказал заместитель руководителя ТОО «Домбыралы Астық» Диас Хамзин, после серьезного анализа районного и регионального рынков остановили свой выбор на выращивании моркови. Затем приступили к решению проблемы поливной воды, ведь она является ключевым условием для овощеводства. Завести воду на поле из поверхностного водоема не было возможности, поэтому оставался один путь – искать ее под землей. И здесь домбыралинцам улыбнулась большая удача – три из четырех пробуренных скважин дали воду. Причем она не имела вредных примесей и оказалась пригодной для полива. После этого у энтузиастов не оставалось сомнений в дальнейшем продолжении своего начинания.

После бурения скважин в чис­том поле был вырыт пруд – накопитель воды объемом в две тысячи кубов влаги. Для устранения потерь его дно устлали мембранной пленкой. Рядом с накопителем появилась насос­но-фильтровальная станция. К ней протянули ветку электролинии. Кроме этого, насосный узел дополнил дизельный электрогенератор. Однако самым большим приобретением стала посадочная, уборочная и калибровочно-фасовочная техника. По словам Диаса Хамзина, помогла решить вопрос с техникой лизинговая программа государства.

Нынешней весной хлеборобы провели на 20 га первый сев моркови. Остановили свой выбор на голландских семенах.

– Специальной обработки почвы мы сделать не успели, поэтому при севе использовали культиватор и роторную борону. С их помощью делались гребни и высеивались семена. Затем стали выстилать по полю ленты капельного орошения. Однако в первый полевой сезон не обош­лось без досадных неурядиц, – признается фермер.

По его словам, сроки обработки гербицидами морковных посадок отстали на четыре дня от требуемого календаря. Дело в том, что пришлось ждать поставки заказанного опрыскивателя. За время ожидания поднялись в стебле сорняки, опередив саму морковь. Поэтому распыление химикатов могло повредить самой культуре.

– В этой ситуации ничего не оставалось, как делать прополку морковной плантации вручную, как на домашнем огороде. С учетом размера «огорода» в 20 гектаров и нещадной жары задача стояла, конечно, весьма непростая. На прополку нанимали жителей окрестных сел, и оттого данная операция обошлась нам в копеечку. Однако с сорняками все же удалось справиться, – говорит Диас Хамзин.

Несмотря на трудности, фермерам удалось вырастить хороший урожай, с каждого из двадцати гектаров было получено по 40 тонн моркови. Ввиду того, что складской инфраструктуры нет, одновременно с уборкой велись очистка, калибровка, затаривание продукции в мешки и ее дальнейшая реализация. Покупателями моркови стали рынки Астаны и Караганды, фирмы, специализирующиеся на хранении и последующей продаже овощей. Часть урожая купили жители Аккольского района. В итоге весь урожай моркови был реализован.

По мнению представителей товарищества, 20 га моркови сопоставимы с 700–1 000 га зерновых. Если с каждого гектара собирается 500 центнеров урожая моркови, то с гектара зерновых – всего 10. Эти цифры говорят сами за себя. Поэтому фермеры намерены и дальше продолжать диверсификацию своего производства.

#овощи #урожай 2023

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