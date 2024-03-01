Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы

Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов

Фото: пресс-служба МСХ РК

И.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Кайыржан Байжанов, заместитель директора Департамента животноводства Ерлан Ильясов и ряд специалистов выехали в районы для проверки условий содержания сельскохозяйственных животных, изучения обстановки с кормами на местах и принимаемых мер для решения вопроса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз.

В районе Биржан-Сал (с. Мамай), где в связи с неблагоприятными погодными условиями и обледенением пастбищных угодий, затруднен выпас лошадей на тебеневке, от истощения пал молодняк и старые животные. Согласно данным базы ИСЖ, на учете в селе состоит 1 116 голов лошадей.

Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только поголовье животных, владельцы которых проживают в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных.

В селе Жалгызкарагай (Аккольский район) на учете 1 220 голов лошадей частного сектора и 290 голов КХ «Асхат». Из-за истощения животных и травм конечностей от корки льда не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 голов лошадей.

В селе Карабулак (Степногорск) на учете состоит 4 276 голов лошадей. Ситауация аналогичная. В Степгорском регионе – 14 375 голов лошадей. С начала зимы и по сегодняшний день по Степногорскому региону пало 42 головы лошадей.

При объезде районов специалистами зафикисрован падеж 13 голов. Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов.

Принимаемые меры:

На стойловое содержание переведено 73,5 тыс.голов лошадей личных подсобных хозяйств;

На тебеневке с дневным выпасом находится 71,8 тыс. голов лошадей (на ночное время загоняется в загоны с соответствующей подкормкой);

Работает Оперативный штаб под руководством заместителя акима области;

На местах принимаются меры по обеспечению поголовья кормами (дополнительно подвозится сено, а также фуражное зерно), проводится ревизия остатков кормов в организованных агроформированиях для последующей реализации в сектор домашних хозяйств;

Проводится мероприятия по разрыхлению и удалению поверхностного слоя снежного покрова для обеспечения доступа к подножному корму.

В целом, по данным Управления ветеринарии Акмолинской области, по региону с декабря 2023 года по настоящее время зафиксирован падеж 117 голов лошадей, из которых состоят на учете только 27 голов лошадей. Остальные лошади от общего числа на учете не состоят, и их владельцы неизвестны, добавили в МСХ.

В начале февраля сообщалось, что неизвестная инфекция губит лошадей в Бухаржырауском районе Карагандинской области.