Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы

Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов
И.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Кайыржан Байжанов, заместитель директора Департамента животноводства Ерлан Ильясов и ряд специалистов выехали в районы для проверки условий содержания сельскохозяйственных животных, изучения обстановки с кормами на местах и принимаемых мер для решения вопроса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз.
В районе Биржан-Сал (с. Мамай), где в связи с неблагоприятными погодными условиями и обледенением пастбищных угодий, затруднен выпас лошадей на тебеневке, от истощения пал молодняк и старые животные. Согласно данным базы ИСЖ, на учете в селе состоит 1 116 голов лошадей.
Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только поголовье животных, владельцы которых проживают в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных.
В селе Жалгызкарагай (Аккольский район) на учете 1 220 голов лошадей частного сектора и 290 голов КХ «Асхат». Из-за истощения животных и травм конечностей от корки льда не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 голов лошадей.
В селе Карабулак (Степногорск) на учете состоит 4 276 голов лошадей. Ситауация аналогичная. В Степгорском регионе – 14 375 голов лошадей. С начала зимы и по сегодняшний день по Степногорскому региону пало 42 головы лошадей.
При объезде районов специалистами зафикисрован падеж 13 голов. Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов.
Принимаемые меры:
На стойловое содержание переведено 73,5 тыс.голов лошадей личных подсобных хозяйств;
На тебеневке с дневным выпасом находится 71,8 тыс. голов лошадей (на ночное время загоняется в загоны с соответствующей подкормкой);
Работает Оперативный штаб под руководством заместителя акима области;
На местах принимаются меры по обеспечению поголовья кормами (дополнительно подвозится сено, а также фуражное зерно), проводится ревизия остатков кормов в организованных агроформированиях для последующей реализации в сектор домашних хозяйств;
Проводится мероприятия по разрыхлению и удалению поверхностного слоя снежного покрова для обеспечения доступа к подножному корму.
В целом, по данным Управления ветеринарии Акмолинской области, по региону с декабря 2023 года по настоящее время зафиксирован падеж 117 голов лошадей, из которых состоят на учете только 27 голов лошадей. Остальные лошади от общего числа на учете не состоят, и их владельцы неизвестны, добавили в МСХ.
В начале февраля сообщалось, что неизвестная инфекция губит лошадей в Бухаржырауском районе Карагандинской области.