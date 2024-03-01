Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы

Сельское хозяйство
99
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов

Фото: пресс-служба МСХ РК

И.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Кайыржан Байжанов, заместитель директора Департамента животноводства Ерлан Ильясов и ряд специалистов выехали в районы для проверки условий содержания сельскохозяйственных животных, изучения обстановки с кормами на местах и принимаемых мер для решения вопроса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз.

В районе Биржан-Сал (с. Мамай), где в связи с неблагоприятными погодными условиями и обледенением пастбищных угодий, затруднен выпас лошадей на тебеневке, от истощения пал молодняк и старые животные. Согласно данным базы ИСЖ,  на учете в селе состоит 1 116 голов лошадей.

Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только поголовье животных, владельцы которых проживают в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных.

В селе Жалгызкарагай (Аккольский район) на учете 1 220 голов лошадей частного сектора и 290 голов КХ «Асхат». Из-за истощения животных и травм конечностей от корки льда не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 голов лошадей.

В селе Карабулак (Степногорск) на учете состоит 4 276 голов лошадей. Ситауация аналогичная. В Степгорском регионе – 14 375 голов лошадей. С начала зимы и по сегодняшний день по Степногорскому региону пало 42 головы лошадей.

При объезде районов специалистами зафикисрован падеж 13 голов. Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов.

Принимаемые меры:

На стойловое содержание переведено 73,5 тыс.голов лошадей личных подсобных хозяйств;

На тебеневке с дневным выпасом находится 71,8 тыс. голов лошадей (на ночное время загоняется в загоны с соответствующей подкормкой);

Работает Оперативный штаб под руководством заместителя акима области;

На местах принимаются меры по обеспечению поголовья кормами (дополнительно подвозится сено, а также фуражное зерно), проводится ревизия остатков кормов в организованных агроформированиях для последующей реализации в сектор домашних хозяйств;

Проводится мероприятия по разрыхлению и удалению поверхностного слоя снежного покрова для обеспечения доступа к подножному корму.

В целом, по данным Управления ветеринарии Акмолинской области, по региону с декабря 2023 года по настоящее время зафиксирован падеж 117 голов лошадей, из которых состоят на учете только 27 голов лошадей. Остальные лошади от общего числа на учете не состоят, и их владельцы неизвестны, добавили в МСХ.

В начале февраля сообщалось, что неизвестная инфекция губит лошадей в Бухаржырауском районе Карагандинской области.

#проверка #МСХ #лошади #падеж #районы

Популярное

Все
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Долгая дорога к родному языку
Мой дом – моя крепость
Ежедневно врачи больницы Медицинского центра УДП РК спасают сотни жизней
Камин-убийца
Дело чести и долга
На выход! Из тени
Миссия – служить людям
Жители области Абай говорят слова благодарности в адрес сотрудников департамента полиции
Сноха казахского аула
Чужой беды не бывает
В круговерти добрых дел
Уникальность – залог успеха
Простые слова о самом важном
Они не могли поступить иначе
Ценности взаимоуважения, солидарности и поддержки
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником
Казахстан отмечает День благодарности
В семье единой
Главы МИД Казахстана и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
Откуда берет корни название города Костанай
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Алматы вновь тряхнуло
Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева
Президент подписал поправки в законодательство по вопросам безопасности детей
Проверки в хостелах идут в Астане
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Разработана информационная платформа «Ауыл аманаты»
Новые подходы в сфере земельных отношений – что сделано и ч…
Более 20 случаев незаконного ввоза пшеницы из России предот…
Общественные пастбища появятся в Казахстане – подписан закон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]