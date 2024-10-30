Пафос на грани

Колонка обозревателей
25
Зарина Москау

В минувшие выходные соцсети взбудоражило видео, на котором верблюда принудительно заводят в зал ресторана или кафе, где, по всей видимости, проходит той.

Фото из архива: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Картина не просто удручающая, а даже возмутительная. Смотреть, как большое, величественное животное заставляют протискиваться в узкие двери, и оно вынуждено, преклонив колени, пробираться, чтобы удовлетворить прихоть неразумных людей, невыносимо больно.

Верблюд у казахов – одно из сакральных животных. Благодаря своей выносливости, силе и неприхотливости он был нашим предкам настоящим другом. На верблюдах казахи кочевали, навьючивая на него свое самое ценное: юрту, шаңырақ своего дома, бесік – люльку, детей, женщин. Мягкая и неспешная поступь обеспечивала комфорт и безопасность.

По казахской мифологии, наиболее почитаемыми были лошадь, овца, корова и верблюд. Это төрт түлік – степная классификация домашних животных, где каждое имеет своего сакрального покровителя. Так, добрым духом верблюдов является Ойсыл-қара.

Түйе – верблюд – имеет также несколько других названий, которые не просто являются синонимами, но и содержательно передают отношение к этому горделивому красавцу. Аруана – верблюдица-мать, символ материнского сердца. Акын Толеген Айбергенов навсегда запечатлел этот образ в своей поэме, ставшей практически гимном любви к родной земле. Қара нар – так говорят и о человеке, когда хотят подчеркнуть его трудолюбие, выносливость и терпение. В литературе немало примеров, когда через образ верблюда передается внутренний мир героя...

Но даже если отбросить все эти сакральные и мифологические моменты, возникает вопрос: где же простая человечность? Разве непонятно, что пройти верблюду в двери, рассчитанные для людей, равносильно пытке? И кто режиссер этой нелепицы? Хозяин тоя наверняка видел сценарий, может, сам и придумал такой ход, дабы удивить, вызвать зависть или восторг. Неважно, чем он руководствовался, принимая решение «пригласить» большое сильное животное в зал для торжеств. Важно, что не возник­ло у него никаких сомнений, раз в итоге люди совершили это действо. Отчего же не соревноваться в другом – добрых делах, милосердии, успехах в труде, учебе, спорте? Неужто пафос заменил все?

У казахов есть емкое и очень верное понятие – обал. Это намеренное вредительство, причинение боли кому-то живому или попрание божьих и человеческих духовных законов. И за то, что причиняешь обал, неминуемо ждет кара, как говорят сейчас, бумеранг.

Я смотрела это видео, где человеческая гордыня и стремление переплюнуть других вышли за рамки здравого смысла. Несмот­ря на все попытки сохранять толерантность, не смогла даже в малой мере понять поступок тех, кто заказал это нелепое представление, и тех, кто предоставил свое животное, сделав из него паяца.

Это настоящая клоунада, пример необузданного тщеславия и глупости человека. Можно ли огра­ничить законом тех, кто вопреки разуму, совести, гуманности поз­воляет такому случаться? Кроме того, нелишним будет призвать к ответу хозяина животного за жестокое обращение, а владельца общепита – за несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Увы, порой работает лишь метод кнута. Особенно там, где гордыня затмевает сознание.

Все колонки автора
#верблюд #животные #той #обал

Популярное

Все
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Пошел на «дело» с зажигалкой
Казахстанцы покоряют американский рынок
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Конструктивное взаимодействие единомышленников
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
Пафос на грани
Диалог традиций и инноваций
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Чеченка с казахской душой
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Я с министром поговорю…
Никогда не рано для любви... к Родине
Спасибо, что вы есть!
Ценить и сберечь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]