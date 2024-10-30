Пафос на грани

Картина не просто удручающая, а даже возмутительная. Смотреть, как большое, величественное животное заставляют протискиваться в узкие двери, и оно вынуждено, преклонив колени, пробираться, чтобы удовлетворить прихоть неразумных людей, невыносимо больно.

Верблюд у казахов – одно из сакральных животных. Благодаря своей выносливости, силе и неприхотливости он был нашим предкам настоящим другом. На верблюдах казахи кочевали, навьючивая на него свое самое ценное: юрту, шаңырақ своего дома, бесік – люльку, детей, женщин. Мягкая и неспешная поступь обеспечивала комфорт и безопасность.

По казахской мифологии, наиболее почитаемыми были лошадь, овца, корова и верблюд. Это төрт түлік – степная классификация домашних животных, где каждое имеет своего сакрального покровителя. Так, добрым духом верблюдов является Ойсыл-қара.

Түйе – верблюд – имеет также несколько других названий, которые не просто являются синонимами, но и содержательно передают отношение к этому горделивому красавцу. Аруана – верблюдица-мать, символ материнского сердца. Акын Толеген Айбергенов навсегда запечатлел этот образ в своей поэме, ставшей практически гимном любви к родной земле. Қара нар – так говорят и о человеке, когда хотят подчеркнуть его трудолюбие, выносливость и терпение. В литературе немало примеров, когда через образ верблюда передается внутренний мир героя...

Но даже если отбросить все эти сакральные и мифологические моменты, возникает вопрос: где же простая человечность? Разве непонятно, что пройти верблюду в двери, рассчитанные для людей, равносильно пытке? И кто режиссер этой нелепицы? Хозяин тоя наверняка видел сценарий, может, сам и придумал такой ход, дабы удивить, вызвать зависть или восторг. Неважно, чем он руководствовался, принимая решение «пригласить» большое сильное животное в зал для торжеств. Важно, что не возник­ло у него никаких сомнений, раз в итоге люди совершили это действо. Отчего же не соревноваться в другом – добрых делах, милосердии, успехах в труде, учебе, спорте? Неужто пафос заменил все?

У казахов есть емкое и очень верное понятие – обал. Это намеренное вредительство, причинение боли кому-то живому или попрание божьих и человеческих духовных законов. И за то, что причиняешь обал, неминуемо ждет кара, как говорят сейчас, бумеранг.

Я смотрела это видео, где человеческая гордыня и стремление переплюнуть других вышли за рамки здравого смысла. Несмот­ря на все попытки сохранять толерантность, не смогла даже в малой мере понять поступок тех, кто заказал это нелепое представление, и тех, кто предоставил свое животное, сделав из него паяца.

Это настоящая клоунада, пример необузданного тщеславия и глупости человека. Можно ли огра­ничить законом тех, кто вопреки разуму, совести, гуманности поз­воляет такому случаться? Кроме того, нелишним будет призвать к ответу хозяина животного за жестокое обращение, а владельца общепита – за несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Увы, порой работает лишь метод кнута. Особенно там, где гордыня затмевает сознание.