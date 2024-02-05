Палитра души

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Жанат Сисекенова, Актобе

В областном музее искусств «Ома» проходит выставка произведений Елены Игнатовой «Лето в январе».

выставка фото из личного архива Елены Игнатовой

– В зимние холодные дни посетители могут увидеть в экспозиции натюрморты с цветами и летние пейзажи, почувствовать тепло и радость, – дает объяснение названию выставки Елена.

Произведения разных лет художник распределила по темам и технике исполнения: работы, выполненные пастелью, тушью на бумаге, а также маслом и акрилом на холстах. Одни картины написаны на основе личных детских воспоминаний, другие отдают дань предстоящей большой дате родного города: Актобе нынче отметит 155-летие.

Вместе с Еленой мы бродим по старым улочкам города, где сохранились вековые избушки со ставнями, резными воротами, крыльцом и палисадником и где вместо железных решеток ограды деревянный штакетник. Запечатлела она и родительский дом, три его окошка «обозревают» события улицы Советской. Одна из работ так и называется «Окно в детство».

Еще Елена любит заглядывать в замкнутые дворы двух- и трех­этажных строений военных лет. Такое настроение она называет «Музыка вечна». Следуем далее по городу Игнатовой: элеватор, окруженный электрическими проводами с «налепленными» на них воробьями, магазин «Березка», водонапорная башня, мечеть, Дом пионеров. Сохранила она и вид прежнего Областного историко-краеведческого музея, первоначальный фасад театра им. Ахтанова.

– Хочется, чтобы облик знаковых мест сохранился не только на картинах художников, через них наши потомки должны иметь возможность проследить историю города, его развитие, – делится Елена.

Она рисует с раннего детства. Выпускница художественной школы, культурно-просветительного училища, Актюбинского педагогического института (бакалавр изобразительного искусства и черчения). Мастерски владеет карандашом: нарисованные окна, двери, фонари, чердак, дверной крючок рассматриваешь внимательно, долго. Задерживаешься и возле натюрмортов студенческой поры – опять-таки с вещами, которые давно уже не в обиходе.

 

Особое настроение создают цветы: «Белые розы», «Цветок счастья», «Цветочное настроение»... Манит свежестью «Утренняя прохлада», зачаровывает «Куда приводят мечты», зовет в дорогу «Белеет парус» – такие работы успокаивают, отрывают от повседневности. Художник любит повторять однажды прочитанную цитату: «Мы сами рисуем наш мир теми красками, что есть в палитре нашей души».

#выставка #искусство #картины #Лето в январе #Елена Игнатова

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