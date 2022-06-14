Паломничество к истокам

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Есік» стал идеальным научным полигоном для стажировки молодых археологов.

Когда-то в далеком 1968 году археологическая экспедиция под руководством известного ученого Кемаля Акишева обнаружила на территории Енбекшиказахского района Алматинской области царский курган, ставший настоя­щей сенсацией для мировой науки. В погребальной камере было найдено свыше 4 000 золотых предметов. Немного поз­же из этих фрагментов создали уникальную реконструкцию одежды, получившую название Золотой человек.

Первооткрыватель, молодой тогда член экспедиции Бекмуханбет Нурмуханбетов вручную расчистил останки сакского царя, а потом поставил здесь юрту, охранял курган, проводил экскурсии. Именно его стараниями в 2011 году рядом с райцентром Есик открылся Государственный историко-культурный заповедник-музей «Есік».

– История создания нашего музея тесно связана с просветительской деятельностью, которую вел Бекен-ата, – рассказывает археолог Туралы Тулегенов. – Вечером, сидя у костра, он рассказывал окрестной ребятне удивительные истории о предках великой степной цивилизации. А днем проезжим туристам показывал результаты раскопок – древние артефакты, разложенные прямо тут же, на столах. Когда был построен музей, в его экспозицию вошли предметы, хранившиеся в юрте, а вместе с ними – романтика полевой археологии. Ведь Бекен-ата не любил кабинетную работу, все время стремился в поле, на раскопки.

Весной 2017 года в Енбекшиказахском районе была организована народная археологическая экспедиция, посвященная памяти первооткрывателя Золотого человека. В ней участвовали ученые, деятели культуры и искусства, а также казахстанские и зарубежные волонтеры – любители старины.

Мировое научное сообщество признало Есикский курган-могильник одним из самых крупных археологических памятников скифско-сакского периода, датируемым IV в. до н. э. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов, в том числе группы казахстанских школьников и студентов. Раньше их радушно встречал Бекмуханбет Нурмуханбетович, долгие годы работавший научным сотрудником музея «Есік».

Как вспоминают коллеги главного шырақшы (хранителя) сакских курганов, аксакал всегда проникновенно говорил ребятам: «Вы – потомки великих саков, приехали в эти места не просто как туристы, а как паломники!» В этих емких словах прославленного ученого-энтузиаста ощущались важность изучения истории и преклонение перед славными предками.

В последние годы музей-заповедник наладил тесные парт­нерские отношения с

КазНУ им. аль-Фараби, Казахской академией спорта и туризма, Алматинским университетом энергетики и связи. Студенты проявляют огромный интерес к полевым археологическим раскопкам. В прилегающих к Есику селах Рахат и Орикты ребята ­изучают курганные захоронения уйсуньского периода, слушают лекции музейных работников об истории возникновения могильников, уникальных артефактах.

– Здесь создан идеальный научный полигон для стажировки молодых археологов, – говорит Туралы Тулегенов. – В ходе раскопок студенты приобретают бесценные навыки в исследовании археологических памятников. Надо видеть, с каким энтузиаз­мом и увлеченностью ребята принимаются за дело, приезжая к нам! С азартом следопытов они знакомятся с фактами из истории и культуры древних племен, живших на территории Жетысу.

Так, недавно паломничество к своим истокам, к предкам-сакам совершили первокурсники Алматинского университета энергетики и связи, будущие инженеры. Студенты узнали много нового о ценных находках, связанных с сакской культурой, осмотрели оригинальные экспонаты из Есикского кургана-могильника, а также множество старинных предметов быта и образцов оружия.

– Думаю, знакомство с историей в форме занимательного квеста надолго останется в памяти ребят, – полагает археолог Борис Железняков. –Соприкос­нувшись с вечным, они увезут с собой незабываемые впечатления.

По оценкам экспертов, город Есик считается духовной столицей саков-тиграхауда. В частности, в ходе археологических исследований в городище Рахат были найдены артефакты разных периодов – от раннего железного века до средневековья. Согласно гипотезе ученых, Рахат являлся резиденцией сакских царей, и именно отсюда выносили тело Золотого человека к месту погребения. Раскопки, проведенные в Орикты, ознаменовались находкой женского захоронения сакского периода, керамической посуды и золотых украшений.

По своей научной и культурной значимости есикские и тургеньские могильники и культовые храмы стоят в одном ряду с гробницами «Долины царей» Египта.