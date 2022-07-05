Спорт
Палуаны сошлись в столице
Дмитрий Норкин

В многофункциональном ледовом дворце «Барыс-Арена» прошел ХІ республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан барысы».

Самый престижный борцовский турнир в Казахстане стартовал еще весной этого года, когда состоялись отборочные этапы на сельском, районном, областном (городском) уровнях и среди представителей силовых структур, в которых приняли участие около пяти тысяч спортсменов. Всего же путевку в главный финал получили 36 сильнейших палуанов страны.

Поединки на столичной арене, которые, кстати, транслировались в прямом эфире республиканского спортивного канала, как всегда были по большей части трудными, но очень захватывающими. При этом на дистанции из борьбы выбывали и признанные фавориты.

Но вот дело дошло до финальной схватки, где представителю Кызылординской области Максату Исагабылову противостоял Нурдаулет Жарылгапов из Мангистаус­кой области. Исагабылов выложился в поединке на все сто процентов и выиграл вчистую менее чем за две минуты. Стоит отметить, что вес победителя равнялся 120 кг, а у соперника были все 148 кг. Третье место без схватки из-за травмы соперника занял Галымжан Кырыкбай.

Максат за победу на турнире получил 25 млн тенге призовых. Нурдаулет получил 5,5 млн, а Галымжан – 1,8 млн. Также чемпиону были вручены золотой пояс и переходящий золотой «Тайтұяқ» – слиток золота в форме конского копыта.

В церемонии награждения приняли участие заместитель Премьер-минист­ра страны Ералы Тугжанов, министр культуры и спорта Даурен Абаев и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. В своем выступлении вице-премьер отметил важную роль проекта «Қазақстан барысы», по его словам, школьники активно занимаются этим видом спорта в рамках школьной программы.

– На сегодня 148 тысяч казахстанцев профессионально занимаются қазақша күрес. В 2020 году в 23 школах столицы қазақша күрес включен в программу предмета физкультуры, где школьники занимаются национальным видом спорта. Желаю удачи продолжателям дела Кажымукана, – сказал Ералы Туг­жанов.

В свою очередь Даурен Абаев подчерк­нул, что турнир направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие национальных видов спорта.

– Убежден, участники соревнований станут кумирами для миллионов мальчишек в самых разных уголках нашей страны. Удачи и новых побед, – отметил глава спортивного ведомства.

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