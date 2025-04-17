Экспозиция, составленная и привезенная в Казахстан Бахрушинским театральным музеем, приурочена к 115-летию балерины и педагога Галины Улановой

Фото от организаторов выставки

В Астане открылась выставка «Галина Уланова: «Душа движения — движение души», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как известно, Галина Уланова приехала в Алма-Ату в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны. Сюда был эвакуирован Московский театр имени Моссовета, где главным режиссёром служил её супруг Юрий Завадский. На сцене Алма-Атинского театра оперы и балета имени Абая она исполнила главные партии в спектаклях «Лебединое озеро» и «Бахчисарайский фонтан», выступая вместе с артистами местной труппы. Специально для неё в репертуар театра был введён балет «Жизель».

В 1943 году Галина принимала активное участие в подготовке первого выпуска Алма-Атинского хореографического училища, занимаясь с учениками старших курсов и помогая им готовиться к выпускным экзаменам.

- В годы Второй мировой войны я танцевала в Театре оперы и балета имени Абая. До сих пор в моей памяти сохранились поэтические танцы казахского народа, тщательно слежу за развитием хореографического искусства республики, - вспоминала Галина Сергеевна.

За свой вклад в развитие балетного искусства в Казахстане Уланова в том же году была удостоена почётного звания Народной артистки Казахской ССР. На протяжении многих лет её продолжали приглашать в состав жюри балетных конкурсов.

- Два года, проведенные Галиной Улановой в Алма-Ате, оставили неизгладимый след в истории классического балета Казахстана. В фондах Бахрушинского театрального музея бережно хранятся свидетельства этого влияния: поздравительные и благодарственные письма от казахских коллег великой балерины, от высшего руководства республики и артистов Казахского театра оперы и балета им. Абая, записки с воспоминаниями о её пребывании в Алма-Ате, а также орденская книжка Галины Сергеевны о награждении ее орденом «Парасат», - рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Выставка проходит в Русском доме и продлится до 20 мая. Вход свободный.