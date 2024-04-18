Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадминтону

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Спортсмен станет первым казахстанцем на олимпиаде, который представит страну в этом виде спорта.

С 25 005 очками он занимает 31-е место в олимпийском рейтинге. В командном топ-листе Казахстан располагается на 25-й строчке с 2 695 очками.

«Честно говоря, мы не были дома последние три месяца. Сделали все возможное, чтобы набрать очки в олимпийском рейтинге и пополнить ряды спортсменов, которые пройдут квалификацию. Наша олимпийская система отбора очень похожа на ту, которая в дзюдо. Все определяется рейтингом. Чтобы набрать больше очков, необходимо участвовать в большом количестве соревнований и занимать самое высокое место», - сказал главный тренер Аскар Орманов.

Путевку на Олимпийские игры получат спортсмены, занявшие первые 38 места в рейтинге.