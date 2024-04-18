Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадминтону

Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин квалифицировался на Олимпийские игры-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Спортсмен станет первым казахстанцем на олимпиаде, который представит страну в этом виде спорта.
С 25 005 очками он занимает 31-е место в олимпийском рейтинге. В командном топ-листе Казахстан располагается на 25-й строчке с 2 695 очками.
«Честно говоря, мы не были дома последние три месяца. Сделали все возможное, чтобы набрать очки в олимпийском рейтинге и пополнить ряды спортсменов, которые пройдут квалификацию. Наша олимпийская система отбора очень похожа на ту, которая в дзюдо. Все определяется рейтингом. Чтобы набрать больше очков, необходимо участвовать в большом количестве соревнований и занимать самое высокое место», - сказал главный тренер Аскар Орманов.
Путевку на Олимпийские игры получат спортсмены, занявшие первые 38 места в рейтинге.
«Теперь Панарин поехал в учебное заведение в Казани защищать диплом. Наш спортсмен успевает везде. И хотелось бы сказать, что никто из Казахстана никогда не участвовал в Олимпийских играх в соревнованиях по бадминтону. Следует отметить, что летние Азиатские игры в Ханчжоу оказали прямое влияние на наш рейтинг. Панарин вошел в восьмерку лучших на этом соревновании и улучшил свое положение», - отметил Орманов.